Tabla del descenso tras la fecha 1 de la Liga Betplay 2026-II

El pitazo inicial para una nueva edición de la Liga Betplay se dio con uno de los partidos que tendría impacto en la tabla del descenso y continuó con una serie de resultados que estremecieron el promedio de los clubes que luchan por mantenerse en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano.

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Llaneros y Cali le ganaron en duelos directos a Jaguares y Pereira, los cuales tenían influencia directa con el descenso, pero otro de los partidos que también tuvo impacto fue la goleada de Once Caldas sobre Cúcuta, lo que dejó los resultados de la siguiente manera.

Tabla del descenso de la Liga Betplay 2026-II

El viernes 24 de julio se inauguró la fecha 1 de la Liga Betplay de clausura y los que se robaron el protagonismo fueron Llaneros y Pereira, un duelo que se llevó el conjunto de Villavicencio, por la mínima diferencia y que también le da un duro golpe a la tabla del descenso.

Luego Cali también jugó un duelo directo contra Jaguares y lo venció 2-0, lo que le permitió alejarse del descenso y hundir más a Jaguares.

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Inter de Bogotá se acercó más a la zona roja tras caer 2-0 frente a América en el Estadio El Campín y el que quedó por puntos pendientes es Boyacá Chicó, el cual no pudo jugar frente a Nacional por suspensión del partido.

20. Cúcuta Deportivo

PTS: 16 | PJ: 20 | PROM: 0.80

19. Boyacá Chicó

PTS: 86 | PJ: 97 | PROM: 0.88

18. Jaguares de Córdoba

PTS: 18 | PJ: 20 | PROM: 0.90

17. Inter Bogotá

PTS: 107 | PJ: 98 | PROM: 1.09

16. Alianza Valledupar

PTS: 109 | PJ: 98 | PROM: 1.11

15. Deportivo Cali

PTS: 113 | PJ: 98 | PROM: 1.15

14. Llaneros

PTS: 70 | PJ: 60 | PROM: 1.16

13. Deportivo Pereira

PTS: 117 | PJ: 98 | PROM: 1.19

¿Cuándo se juega la segunda fecha de la Liga Betplay 2026-II?

Se aproximan un par de días de descanso y acción en la Copa Betplay, por lo que la segunda fecha de la Liga Betplay comenzará el jueves 30 de julio con el encuentro entre Bucaramanga vs Llaneros en el Estadio Américo Montanini y terminará en el Estadio El Campín con el partido entre Santa Fe vs Once Caldas el domingo 2 de agosto.