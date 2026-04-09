Independiente Santa Fe: rival, fecha y horario de su segundo partido por Copa Libertadores

Luego de su debut en la Copa Libertadores frente a Peñarol en el estadio El Campín, Independiente Santa Fe ya se enfoca en lo que será su segunda presentación en el torneo continental.

Corinthians vs Santa Fe en la segunda fecha de Libertadores

El conjunto albirrojo afrontará un reto de alta exigencia en la próxima jornada, cuando deba visitar a Corinthians en territorio brasileño.

El compromiso está programado para el miércoles 15 de abril a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y se disputará en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, escenario en el que el equipo bogotano buscará sumar puntos fuera de casa.

Ambos clubes hacen parte del grupo E de la Conmebol Libertadores, una zona que desde el inicio se perfila como una de las más exigentes del certamen.

Lea también Pablo Peirano sería el nuevo técnico de un club que se convirtió en su 'verdugo'

Sobre el papel, este encuentro representa el mayor desafío para Santa Fe en la fase de grupos, no solo por la jerarquía del rival, sino también por el contexto de jugar como visitante ante uno de los equipos más fuertes económicamente del continente.

El conjunto cardenal sabe que obtener un resultado positivo en Brasil podría marcar la diferencia en sus aspiraciones de clasificación a la siguiente ronda.

Cabe recordar que, al término de la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán directamente a los octavos de final del torneo.

Por su parte, los equipos que finalicen en la tercera posición tendrán una segunda oportunidad internacional, al disputar un repechaje frente a los segundos de cada grupo de la Copa Sudamericana.

Así las cosas, Santa Fe comienza a planificar un duelo clave en su calendario internacional, en el que buscará competir a la altura y sumar en una plaza históricamente complicada, pues es el único país suramericano en el que nunca ha ganado.