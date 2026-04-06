Conmebol le dio una buena noticia al Tolima para debutar en Copa Libertadores

Por la tabla de la reclasificación, Deportes Tolima selló la clasificación para las fases previas de la Copa Libertadores. En la Fase II le tocó lidiar con un difícil Deportivo Táchira en una serie que terminó empatada a un tanto y que en los penales pasó el cuadro colombiano. Luego tuvieron que enfrentar a O’Higgins superándolos en Ibagué con un marcador de 2-0 para el 2-1 definitivo.

En el sorteo de la fase de grupos, la suerte del Deportes Tolima lo emparejó con Universitario de Deportes, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido. Una zona que puede ser accesible pensando en sellar el paso a los octavos de final, pero, antes de afrontar este reto contra los peruanos el martes 7 de abril a las 9 de la noche, había un pequeño problema.

Aunque el Estadio Manuel Murillo Toro fue la sede de los encuentros de la fase previa ante Deportivo Táchira y O’Higgins, la Conmebol tenía que aprobar el escenario para la fase de grupos por medio de una visita de los delegados del ente sudamericano al recinto deportivo. Este lunes 6 de abril dieron el veredicto.

LA BUENA NOTICIA DE LA CONMEBOL PARA EL DEPORTES TOLIMA

Sin duda alguna, para las diferentes fases de la competencia internacional, los estadios deben cumplir con algunas normas para ofrecer el mejor espectáculo para los seguidores tanto locales como visitantes. Hasta ahora, el cuadro tolimense no había tenido problemas con este detalle en las anteriores ediciones.

Para esta oportunidad, el club cumplió con las normas en los primeros partidos de fases previas. En fase de grupos, hay nuevas normativas. Sin embargo, el estadio pasó algunos exámenes finales por parte de la Conmebol y podrá ser el recinto deportivo disponible para los juegos de local del Deportes Tolima.

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De acuerdo con información de Dilan Orjuela, periodista de Win Sports, este lunes 6 de abril acabó en las horas de la tarde la inspección de la Conmebol en el Manuel Murillo Toro. Aunque se preveía que para esa fase de grupos podrían ponerles trabas a los tolimenses con el escenario deportivo local, aprobaron con normalidad que jueguen los partidos de local en dicho recinto.

Así las cosas, con normalidad Tolima podrá jugar en el Manuel Murillo Toro en su debut contra Universitario de Deportes el martes 6 de abril a las 9 de la noche. Los tolimenses también podrían jugar ante Nacional y Coquimbo Unido en el estadio habitual.

SI CLASIFICA A OCTAVOS DE FINAL, TOLIMA TENDRÍA QUE CUMPLIR OTRAS EXIGENCIAS

Pero, la felicidad no durará mucho, pues, Deportes Tolima tendrá que cumplir con otras exigencias en el caso de sellar la clasificación para los octavos de final, y, mientras vaya avanzando en la competencia internacional deberá cumplir con las expectativas de la Conmebol.

Seguramente el ente sudamericano estará pendiente de las inspecciones pertinentes de cara a las fases finales. De acuerdo con Dilan Orjuela, lo primero será el gramado del recinto deportivo una vez termine la Liga BetPlay. De hecho, el club ya tendría el aval de la alcaldía para mejorar las instalaciones del Manuel Murillo Toro.

EL PLAN QUE TENÍA EL DEPORTES TOLIMA PARA LA COPA LIBERTADORES

En caso de que la Conmebol no permitiera que el Deportes Tolima jugara sus partidos de local en la Copa Libertadores en el Estadio Manuel Murillo Toro, el club estaba pensando en mudarse al Estadio Centenario de la ciudad de Armenia.

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Esta podía ser la solución si el ente sudamericano no permitía al Manuel Murillo Toro como la casa del Tolima. Sin embargo, había confianza de que les permitieran jugar en el estadio habitual y nunca hubo un tipo de llamada para buscar el Estadio Centenario.

Se espera que, una vez termine el primer semestre de la Liga BetPlay y los seis partidos de la Copa Libertadores que se jugarán entre abril y mayo, Tolima empiece las remodelaciones del Estadio Manuel Murillo Toro para cumplir con las exigencias en caso de clasificar a octavos de final del torneo internacional.