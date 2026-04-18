Deportivo Cali tenía una chance enorme este viernes 17 de abril. Tenía la posibilidad de vencer de visitante a Boyacá Chicó y acercarse a la clasificación a los cuartos de final del torneo.



Sin embargo, el equipo verde y blanco no esperaba que Boyacá Chicó, en este duelo correspondiente a la jornada número 17 de la liga colombiana del primer semestre del año, lo venciera.

Lea también Tabla del descenso actualizada: estos equipos se preocupan

Ganó Chicó

El conjunto ajedrezado terminó ganando por la mínima diferencia. El único tanto del compromiso lo marcó el delantero Jairo Molina. Este triunfo fue importante para Chicó por el tema de la tabla del descenso.



Pero Deportivo Cali quedó mal, pues es octavo con 23 puntos, pero le dio ventaja a los equipos que lo vienen persiguiendo y que lo pueden superar este fin de semana. Tras el duelo, Rafael Dudamel, entrenador del azucarero, dio la cara en rueda de prensa y no se guardó nada.

La falta de definición

“Han sido partidos muy diferentes, hemos tenido las ocasiones suficientes para irnos adelante en el resultado; la falta de definición no me deja intranquilo. En el segundo tiempo hemos perdido el orden y el rival encontró los espacios y ahí vino el gol. No fuimos aplicados de principio a fin”, manifestó.



“Nos vamos con las manos vacías en un partido en el que generamos muchas opciones. Yo siempre digo que la única forma de tener contento al hincha es con victorias y hoy ninguna explicación va a sustituir esta amargura. Hay mucho por trabajar y estoy convencido de que no es un tema de sistema táctico o de dónde puede jugar uno o el otro; hay que hacerlo con determinación; el sistema nos ha permitido tener varios partidos en cero. En momentos determinantes no hemos podido concretar”, añadió.

Lea también Cali recibe mazazo y se arriesga a quedar eliminado: Chicó sorprendió

El DT habló de lo que viene

Rafael Dudamel también habló de las correcciones que debe hacer el equipo, sobre todo pensando en el clásico contra América de Cali, que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de abril.



“Tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde con la derrota, tenemos que corregir para el clásico, hay que cuidar cada detalle y que los jugadores tengan la madurez para poder levantarse y, de nuestra parte, darles el trabajo correcto para poder llegar bien al partido”, expresó.



Deportivo Cali deberá mejorar mucho si quiere meterse en la fase final del torneo. Si el conjunto del Valle del Cauca vuelve a ceder terreno, podría sentenciar su eliminación.