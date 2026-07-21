¿Marmolejo se va de Santa Fe?, esto dijo el portero

Andrés Mosquera Marmolejo volvió a ser noticia en Independiente Santa Fe, esta vez por una respuesta que despertó el interés de los hinchas sobre su futuro. El arquero habló de uno de sus objetivos profesionales y dejó abierta la puerta a una experiencia en el exterior.

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Todo ocurrió durante una dinámica organizada por el departamento de comunicaciones del club en sus redes sociales. Allí, los aficionados enviaron preguntas que posteriormente fueron respondidas por el guardameta en un video.

Marmolejo quiere jugar en el fútbol internacional

Una de las consultas estuvo relacionada con los sueños que aún tiene por cumplir en su carrera. La respuesta de Marmolejo llamó la atención de la afición cardenal: "A nivel profesional, me gustaría jugar en una liga extranjera".

Las declaraciones generaron comentarios entre los seguidores de Santa Fe, quienes comenzaron a especular sobre una posible salida del arquero. Sin embargo, por ahora no existe ninguna negociación en marcha para que abandone el equipo bogotano.

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De hecho, todo apunta a que Mosquera Marmolejo continuará en Santa Fe al menos hasta finales de 2026, cuando completará tres temporadas defendiendo el arco del conjunto cardenal.

Eso sí, las palabras del guardameta dejan abierta la posibilidad de analizar una eventual propuesta internacional en caso de que llegue una oferta que beneficie tanto al jugador como al club.

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El arquero, que cumplirá 35 años en septiembre, se ha consolidado como una de las principales figuras de Santa Fe. Desde su llegada ha disputado 125 partidos oficiales y ya sabe lo que es levantar un título de Liga BetPlay con la institución.

Por ahora, la relación entre Andrés Mosquera Marmolejo y Santa Fe atraviesa un buen momento. Aunque el portero reconoce que sueña con jugar en el exterior, su presente sigue estando ligado al cuadro albirrojo, donde continuará siendo una de las piezas clave del proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026.