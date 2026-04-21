Medellín anunció a su nuevo DT para el cierre de Liga BetPlay y Copa Libertadores

Independiente Medellín se roba todas las miradas en el fútbol colombiano, ya que la novela con Alejandro Restrepo llegó a su fin de manera oficial a pesar de que el estratega contaba con un contrato vigente hasta diciembre de 2027.

El entrenador de 44 años culminó un paso exitoso en el banquillo del 'poderoso de la montaña', pero la institución decidió darle vuelta a la página y continuar, por el momento, con Sebastián Botero, quien será el DT interino junto a Francisco Nájera.

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Medellín confirmó el reemplazo de Alejandro Restrepo

El 'poderoso de la montaña' se fue con las manos vacías de Brasil en la Copa Libertadores a pesar de haber llegado con la plantilla pesada para asumir el compromiso, lo que dejó en evidencia las falencias de Alejandro Restrepo en el banquillo técnico, quien no supo neutralizar la ofensiva de Flamengo.

El 'poderoso de la montaña' sigue sin ganar en la 'Gloria Eterna' y ya está complicando su clasificación, en especial después de la goleada que recibió contra Flamengo en condición de visitante por un marcador de 4-1.

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Tras la vergüenza internacional, Alejandro Restrepo dio la cara a los medios y los fanáticos en la rueda de prensa, fue de frente y reconoció los errores. Todo parecía indicar que continuaría con normalidad en su cargo, pero lamentablemente el martes 21 de abril se dio a conocer de manera oficial su desvinculación del club.

Luego de más de un año en el banquillo de Medellín, el proceso de Restrepo llegó a su fin y junto con ello el club también hizo oficial que quienes estarían en la zona técnica durante el cierre de la Liga Betplay y posiblemente para el siguiente duelo de Copa Libertadores, serían Sebastián Botero y Francisco Nájera.

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Próximo partido de Medellín sin Alejandro Restrepo

El siguiente reto del 'poderoso de la montaña' será en la Liga Betplay, un duelo definitivo en donde está obligado a sumar de a tres puntos si quiere obtener un cupo a la siguiente instancia de la competencia.

El compromiso será contra Boyacá Chicó, correspondiente a la décima jornada de la liga local, y el cual se llevará a cabo el miércoles 22 de abril sobre las 18:20.

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¿Cómo le fue a Restrepo dirigiendo a Medellín?

El entrenador de 44 años llegó a Medellín durante el semestre de clausura de la temporada 2024 tras su paso por Alianza Lima. Desde entonces, logró dirigir en 110 partidos, dejando un salado de 47 victorias, 36 empates y 27 derrotas, en donde justamente se encuentran dos finales contra Santa Fe y Nacional.