Presidente de la FIFA le habló de frente a Colombia antes de la segunda fecha

Terminó la primera fecha de la Copa Mundial 2026 y dejó sensaciones bastante buenas de por medio, en especial por el lado de la Selección Colombia, la cual destacó de buena manera en su debut y logró derrotar a la Selección de Uzbekistán por un contundente marcador de 3-1.

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Los autores de las anotaciones fueron Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jáminton Campaz, pero sus goles no fueron los únicos que se robaron las miradas, ya que el show también estuvo marcado por la hinchada colombiana que se encargó de vestir la Ciudad de México de Amarillo y el propio Estadio Azteca, a lo cual reaccionó Gianni Infantino.

Presidente de la FIFA no rebajó de “épica” el debut de la Selección Colombia

El regreso de la Selección Colombia a una Copa Mundial valió la pena cada segundo de espera, ya que se vivió al máximo la contundente victoria sobre Uzbekistán después de ocho años de ausencia en un certamen mundialista.

La ‘tricolor’ llegó con la mentalidad clara, Néstor Lorenzo conformó un equipo de gran nivel para asumir los retos de la competencia y este supo rendirle frutos de la mejor manera, en especial porque está comandado por grandes estrellas como lo son Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, entre otros.

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Pero quienes vivieron la fiesta al máximo también fueron los propios fanáticos desde Colombia, México y en el propio Estadio Azteca, lo que causó que el presidente de la FIFA quedara estupefacto, ya que él mismo estuvo presente en el escenario deportivo que fue testigo del triunfo de Colombia y del apoyo masivo de los hinchas, el cual calificó de “épico”.

“Qué ocasión tan épica. Felicidades a Colombia por ganar este partido contra Uzbekistán. Partido muy, muy duro. Ante 80.824 aficionados, ambos equipos ofrecieron un partido lleno de emoción e intensidad, mientras que la afición creó un ambiente increíble para otro encuentro inolvidable de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México”.

Próximo partido de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia inició un nuevo reto mundialista de la mejor manera y ahora solo le queda a Néstor Lorenzo mantener la racha, afinar detalles y pensar en cómo hacerle frente a la República Democrática del Congo, el cual será su siguiente rival de la competencia en el marco de la fecha 2 y con la cual se enfrentarán el martes 23 de junio sobre lasa 21:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del Grupo de Colombia en el Mundial

1. Colombia | 3 puntos | +2 DG

2. República Democrática del Congo | 1 punto | 0 DG

3. Portugal | 1 punto | 0 DG

4. Uzbekistán | 0 puntos | -2 DG