Infatino vuelve a causar polémica en el Mundial con trascendental decisión

La Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su final y ha dado bastante de qué hablar de principio a fin, tomando en cuenta que esta edición contó con varios cambios, incluyendo el formato de disputa, el cual fue más largo tomando en cuenta la gran cantidad de selecciones que formaron parte.

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En esta ocasión fueron 48 selecciones nacionales las que estuvieron presentes en la competencia, una "prueba piloto" de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de cara al Mundial de 2030, el cual contaría con la participación de 64 equipos, propuesta que va por buen camino según dio a conocer recientemente.

Infantino cambiará por completo la historia del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abrió la puerta a una posible revisión del formato de la Copa Mundial una vez finalice la edición de 2026. El dirigente aseguró que el organismo analizará diferentes aspectos relacionados con la competencia, incluyendo el sistema de clasificación y la distribución de los cupos entre las confederaciones.

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Durante una de sus intervenciones en el marco del Mundial, Infantino explicó que cualquier modificación será estudiada por los comités correspondientes de la FIFA antes de tomar una decisión definitiva, esto con base a lo que pasaría con la implementación de 64 selecciones.

"Es un tema que será examinado y debatido en los comités correspondientes tras este Mundial. Cuando organizas uno, es importante diseñarlo para todo el mundo, no solo para Europa y Sudamérica. Cada nación debería poder soñar con participar", manifestó el dirigente.

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Infantino reveló la razón por la cual habría 64 selecciones en el próximo Mundial

Las declaraciones se producen en un contexto en el que la FIFA continúa impulsando medidas para ampliar la representación de las diferentes confederaciones. El Mundial de 2026 marcó un cambio importante al aumentar el número de selecciones participantes de 32 a 48 equipos, permitiendo que más países clasificaran por primera vez o regresaran al torneo después de varios años de ausencia.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando".