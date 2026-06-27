Tolima estalla tras anunció de Lucas González en Nacional: "a esta casa se le respeta"

Un gran revolcón se registró este sábado 27 de junio en el Fútbol Profesional Colombiano después de que se diera a conocer que Lucas González no continuará como director técnico de Deportes Tolima y se convertirá en el nuevo entrenador de Atlético Nacional.

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La noticia tomó por sorpresa a todos los seguidores del FPC, teniendo en cuenta que González ha liderado el proyecto del conjunto pijao y en el segundo semestre de 2026 se disponía a disputar los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores.

Comunicado de Tolima tras la salida de Lucas González

Luego de revelarse la noticia que confirmaba a Lucas González como nuevo director técnico de Atlético Nacional, el Club Deportes Tolima dio a conocer un comunicado en el que se explicaba la situación.

"El director técnico Lucas González ha presentado su renuncia y esta ha sido aceptada de manera inmediata por parte del club", afirmó el cuadro ibaguereño.

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Adicionalmente, Tolima quiso darle la importancia necesaria a la institución y a los colores vinotinto y oro.

"En territorio pijao la convicción es inquebrantable: nada ni nadie está por encima de nuestro escudo y de los colores Vinotinto y oro. Invitamos a toda nuestra tribu a mantenerse unida y valiente y leal a nuestra historia", se agregó.

Finalmente, desde Deportes Tolima se explicó que se emprendió la búsqueda de un nuevo director técnico para cumplir con los compromisos en el segundo semestre de 2026.

"Tenemos por delante desafíos inmensos y los enfrentaremos con determinación. Como institución nos anticipamos; por ellos ya avanzamos con firmeza en la designación de un nuevo cuerpo técnico. Este proceso es el resultado de un análisis previo que considera candidatos idóneos que comulgan con nuestros valores y objetivos deportivos. La decisión será comunicada oportunamente", se explicó.