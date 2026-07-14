En las últimas horas, la FIFA dio a conocer el nombre de las celebridades que estarán en la gran final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Jennifer Hudson será la encargada de entonar el himno nacional de los Estados Unidos. La gran final del certamen, cabe mencionar, se va a llevar a cabo el día domingo 19 de julio.

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Jennifer Hudson cantará el himno de Estados Unidos

“La ganadora de premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, Jennifer Hudson, ofrecerá una interpretación especial del himno nacional de los Estados Unidos antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hudson, uno de los artistas más famosos del mundo, realizó una poderosa actuación que preparará el escenario para el partido más importante del fútbol y el momento más esperado del torneo”, dijo la FIFA.



“Producida en asociación creativa con Balich Wonder Studio, la ceremonia de clausura celebrará la pasión, la emoción y el espíritu global que han definido la 23.ª Copa Mundial de la FIFA: un evento revolucionario con 48 equipos que ha batido récords e inspirado a una nueva generación de niñas y niños de todo el mundo a soñar”, añadió.

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Tom Cruise también estará en la final

El reconocido actor Tom Cruise será otra de las grandes celebridades presentes en la clausura de la Copa del Mundo. IShowSpeed, famoso streamer, también anunciado por la FIFA.



Pero ellos no serán los únicos presentes en el cierre de la Copa del Mundo, pues se suman Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams. Se espera un evento que quede por siempre en la retina de los amantes del deporte rey.

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Más estrellas en la final

“Este espectáculo repleto de estrellas contará con actuaciones de Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, así como una aparición especial de Tom Cruise, que reunirá a algunos de los nombres más importantes del mundo de la música y el entretenimiento para una celebración inolvidable antes del inicio”, sentenció la FIFA, entre otras cosas más.



La FIFA señaló, también, que en los próximos días se seguirán anunciando más estrellas para la gran final de la Copa del Mundo. El partido se jugará en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey.











