En las horas de la tarde de este sábado 18 de julio, la selección de Inglaterra se enfrentó con su similar de Francia por el partido del tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Los británicos llegaron a este compromiso después de caer en las semifinales ante la Argentina de Lionel Andrés Messi. El conjunto galo, por su parte, tuvo que jugar este duelo tras perder contra España.

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Un primer tiempo británico

“Inglaterra y Francia se enfrentaron en 32 ocasiones, tres de ellas en la Copa Mundial. Inglaterra ganó un partido de fase de grupos en 1966 por 2-0, con un doblete de Roger Hunt. Volvieron a imponerse en la primera fase de grupos de 1982, con un contundente 3-1 gracias a dos goles de Bryan Robson y uno de Paul Mariner. Su último cruce llegó en los cuartos de final de la edición de 2022 en Catar, cuando Francia se impuso 2-1, con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud a ambos lados de un penal convertido por Kane, quien luego falló otro remate desde los doce pasos”, reseñó la FIFA en la previa.



El partido no defraudó. Desde muy temprano, Inglaterra se fue arriba en el marcador. Declan Rice, al minuto 3, puso el 1 a 0. Los británicos querían más y al 18, Ezri Konsa, tras un tiro de esquina, marcó el 2 a 0.

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Francia intentó reaccionar en el segundo tiempo

Francia no aparecía, no había reacción. Al minuto 37, Bukayo Saka aprovechó eso y al 37 anotó el 3 a 0. Y el mismo atacante del Arsenal de la Premier League, al 45+1, convirtió el 4 a 0. El primer tiempo acabó así y nadie lo podía creer.



En la etapa final, Francia despertó, aunque no como debía. Al 48, Kylian Mbappé pudo marcar el 4 a 1. Bradley Barcola, luego, al minuto 54, logró convertir el 4 a 2. El mismo Mbappé, al 66, estampó el 4 a 3.

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6 a 4 final

La selección de Francia tuvo más chances de marcar. Tuvo la posibilidad de poner el empate e incluso remontar. Sin embargo, no contó con la eficacia necesaria. Inglaterra, en cambio, sí mandó de nuevo la esférica al fondo de la red.



Bukayo Saka, al 87, marcó el 5 a 3 a través de un disparo desde el punto penal. Ousmane Dembélé, cerca del final, marcó el 5 a 4. Jude Bellingham, luego, anotó el 6 a 4 final. De esta manera, la selección de Inglaterra se quedó con el tercer lugar de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Francia acabó cuarta.









