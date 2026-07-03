Las emociones de los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, no se detienen. Este viernes 3 de julio se jugarán tres compromisos.

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Uno de los duelos de este viernes

El primero de ellos será el que disputen las selecciones de Egipto y de Australia. Este cotejo se va a llevar a cabo en el estadio de Dallas, que se espera cuente con una muy buena presencia de hinchas.



La pelota rodará a la 1:00 p. m., hora colombiana. En el papel, se aguarda un juego bastante parejo. Pero eso sí, es de resaltar que la selección de Egipto saca un poco de ventaja en el favoritismo.

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Se acerca la recta final del torneo

Falta muy poco para que empiece el encuentro y por eso muchas personas se preguntan por cuál equipo ganará el choque y terminará avanzando de ronda. Esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.



“Australia: Los Socceroos de Tony Popovic pasaron 2.° del Grupo D con 4 puntos: 2-0 a Turquía, 0-2 vs. y 0-0 vs. Paraguay, que les alcanzó por diferencia de gol. Ya conocen esta instancia: fueron a octavos en Alemania 2006 y Qatar 2022. Behich e Irakunda aportan salida limpia. Juegan directo, bloque bajo y transiciones rápidas”, señaló la IA.

La predicción

“Egipto: Los faraones también pasaron 2. os del Grupo G con 5 puntos e invictos: 1-1 vs. Bélgica, 3-1 a Nueva Zelanda y 1-1 vs. Irán. Todo pasa por Mohamed Salah: goles, asistencias y jerarquía”, añadió.



“Es duelo de estilos: Australia cede balón y espera; Egipto quiere posesión con Salah. La clave: si Salah aparece, rompe el bloque australiano. Si Irakunda aguanta, los Socceroos pican al contra. Predicción y clasificado: Pasa Egipto 1-0 Australia. Gol de Mohamed Salah en el 2T. Los Faraones avanzan a octavos”, culminó la IA.