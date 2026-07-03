Colombia vs. Ghana: Inteligencia artificial predice marcador exacto

Este viernes 3 de julio, la Selección Colombia de Mayores se tendrá que enfrentar con Ghana por los dieciseisavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



El partido se va a llevar a cabo en el estadio de Kansas, que se espera cuente con una buena presencia de hinchas. Cómo se ha presentado en el certamen orbital, al escenario deportivo llegarán más hinchas cafeteros que africanos.

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Hora y canal para ver el partido

La pelota va a rodar a las 8:30 p. m., hora colombiana, y el juego se va a poder ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles, además, se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online. Se espera un cotejo entretenido de inicio a fin.



Aunque faltan todavía varias horas para el inicio del encuentro, desde ya, muchos hinchas de la Selección Colombia se preguntan por cuál será el resultado final y si la tricolor clasificará a octavos de final. Pues bien, esta cuestión la analizó y la resolvió la inteligencia artificial.

Análisis de la IA

“Colombia: La Tricolor de Néstor Lorenzo ganó el Grupo K con 7 puntos: 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a RD Congo y 0-0 vs. Portugal de Cristiano. Mostró defensa firme + velocidad por bandas con Luis Díaz. Lorenzo ya confirmó uniforme amarillo-azul-rojo y equipo a tope anímico tras el empate polémico vs. Portugal”, indicó la IA.



“Ghana: Los africanos pasaron como mejor 3.° del Grupo L con 4 puntos: 1-0 a Panamá, 0-0 vs Inglaterra y 1-2 vs Croacia. Carlos Queiroz apostó a potencia física, transiciones veloces y balón parado. Semenyo y Ayew lideran el ataque. Ya aguantaron a Inglaterra sin goles, así que saben cerrar espacios”, añadió.

La predicción final

“Es el primer cruce mundialista entre ambos. Colombia parte como favorita por el invicto y el bloque defensivo. La clave: si Colombia rompe el bloque ghanés con paciencia y Díaz/James por fuera, abre el partido. Si Ghana resiste y pega de contra con Kudus, se mete. Predicción y clasificado: Pasa Colombia 2-0 Ghana. Gol de Luis Díaz en el 1T y segundo de la segunda línea en la recta final cuando Ghana adelanta líneas. La Tricolor avanza a octavos”, sentenció.



La inteligencia artificial, como bien se puede notar, predice que la Selección Colombia vencerá a Ghana y clasificará a los octavos de final de la Copa del Mundo. Habrá que esperar para conocer si esto se cumple.