Inteligencia artificial dice si Bayern Múnich clasificará a la final de Champions

Este miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich de Alemania va a chocar fuerzas con Paris Saint-Germain de Francia por el partido de vuelta de las semifinales de la Uefa Champions League. Se espera un compromiso entretenido de principio a fin.



Al ser local el equipo en el que milita el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, el cotejo se va a llevar a cabo en el mítico y conocido estadio Allianz Arena, que tiene una capacidad para más de 75 mil espectadores. El escenario deportivo estará a reventar.



El cotejo de ida, disputado en suelo francés, como bien se sabe, acabó 5 goles a 4 a favor de la escuadra que es dirigida por Luis Enrique. Debido a este marcador, Bayern Múnich deberá saltar a la cancha con toda la intención de, por lo menos, emparejar rápido la serie.

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Falta poco para el inicio del juego

Faltan pocas horas para el inicio del encuentro que acaparará la atención de millones de hinchas del deporte rey y muchos desde ya se preguntan por cuál será el clasificado a la gran final de la Liga de Campeones de Europa. Pues bien, esta cuestión la resolvió la inteligencia artificial.



Primero, la herramienta entregó un argumento por equipo en el que explicó la razón por la que tanto Bayern Múnich como Paris Saint-Germain son merecedores de jugar el último encuentro del certamen, que será contra Arsenal FC de la Premier League de Inglaterra.

Argumento sobre Bayern

“El Bayern en casa es una apisonadora europea. Un solo gol de diferencia no es nada para un equipo que promedia una cantidad altísima de llegadas por partido. Su clave será la presión asfixiante tras pérdida; si logran desconectar el medio campo del PSG, la remontada es más que factible”, indicó sobre los alemanes.



“Llegar con ventaja, aunque sea mínima, les permite jugar al escenario que más les gusta: el contragolpe. Con espacios, la velocidad de sus delanteros contra una línea defensiva del Bayern que suele jugar muy adelantada es una receta para el caos”, añadió sobre los franceses.

Predicción de la IA

Después de esto, de manera contundente, la inteligencia artificial pronosticó que Bayern Múnich de Luis Díaz se meterá en la final Uefa Champions League. Además, se atrevió a dar un marcador de 3 goles a 1. Es decir, la serie terminaría en el global 7 tantos a 7 a favor de los bávaros.



“Me la juego por el Bayern Múnich. Históricamente, el Bayern sabe gestionar estas noches de todo o nada en su estadio con una mentalidad de hierro. Aunque el PSG tiene la pólvora necesaria para marcar, la inercia ofensiva de los alemanes en el Allianz suele terminar por quebrar hasta las defensas más ordenadas”, sentenció la inteligencia artificial.