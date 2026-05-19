En las horas de la noche de este martes 19 de mayo, América de Cali se va a enfrentar con Tigre de Argentina por la quinta jornada del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana.



Al ser local el equipo colombiano, el compromiso se va a llevar a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. Se espera que el principal escenario deportivo de la capital del Valle del Cauca cuente con una buena presencia de hinchas.

América va por la victoria

Si el conjunto americano obtiene la victoria, se acercará a la clasificación a los octavos de final del importante certamen internacional. En el papel, el equipo caleño es favorito para llevarse la victoria.



Una victoria también supondría dejar, en la carrera tú a tú, en el camino a Tigre. América de Cali, ganando, solo disputaría la primera posición del grupo A de la Copa Sudamericana con Macará de Ecuador.

Factores a favor del club caleño

Y ya que se habla de una posible victoria del equipo que es dirigido por el antioqueño David Salvador González Giraldo, la inteligencia artificial abordó el compromiso entre colombianos y argentinos y arrojó su veredicto.



Para la herramienta, el hecho de tener un mejor presente en la Copa Sudamericana y tras haber quedado eliminado de los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año, le da un plus al local para quedarse con el triunfo.

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La IA predice el marcador final

“América llega en una mejor posición en la tabla (segundo con 7 puntos), mientras que Tigre está obligado a buscar el partido al ser tercero con 5 puntos. Esa necesidad del conjunto argentino dejará espacios que los veloces delanteros del equipo de David González pueden capitalizar de contra. Tras haber quedado eliminado en los cuartos de final de la Liga BetPlay local a manos de Santa Fe, la Mechita tiene todos sus cartuchos y energías depositados en asegurar la clasificación internacional a la siguiente ronda de la Sudamericana hoy mismo”, dice la IA.



“Predicción: América de Cali ganará el encuentro con un marcador cerrado, probablemente un 1-0 o 2-1, imponiendo las condiciones de local pero sufriendo el orden defensivo que suele plantear el equipo argentino”, sentencia.