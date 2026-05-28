Muchos hinchas del deporte rey se preguntan si la selección de Argentina, encabezada por Lionel Andrés Messi, ganará la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.



Esto, sin lugar a dudas, sería un hecho histórico para el conjunto albiceleste que es dirigido por Lionel Scaloni, que anunció este jueves 28 de mayo su lista de jugadores convocados.

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¿Argentina ganará la Copa?

Como la pregunta crece y crece a través de las diferentes redes sociales, la inteligencia artificial se encargó de resolver esta cuestión. La herramienta dice que la selección de Argentina no ganará el torneo.



“No creo que Argentina logre ser campeona en este Mundial 2026. A pesar de mantener un plantel de jerarquía absoluta y el peso de su historia reciente, lograr un bicampeonato en el fútbol moderno es una hazaña titánica que muy pocos consiguen, ya que el desgaste físico y mental tras años en la cima suele pasar factura en los momentos de máxima presión”, señaló.

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¿El cambio generacional será un problema?

“El principal obstáculo radica en el recambio generacional y el inevitable paso del tiempo para sus figuras históricas, sumado al hambre de selecciones europeas como España o Inglaterra. Estos equipos llegan en un punto de madurez física e intensidad táctica que puede superar la experiencia argentina en las transiciones rápidas y los duelos directos de eliminación”, añadió.



Por último, aunque la inteligencia artificial dice que Argentina no se coronará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, sí afirma que el equipo va a competir al más alto nivel.

Argentina no ganaría el Mundial

“La Albiceleste competirá al más alto nivel y llegará con seguridad a las instancias finales, pero sostener la corona en un torneo tan impredecible requiere de una pizca de fortuna y frescura que esta vez jugará a favor de un nuevo campeón. Argentina se quedará a las puertas del milagro”, sentenció.



Habrá que esperar para conocer si la predicción de la inteligencia artificial se termina cumpliendo o no. Lo único cierto es que el plantel hará lo necesario para volver a estar en lo más alto de la gloria.



