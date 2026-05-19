En las horas de la tarde-noche de este martes 19 de mayo habrá acción en los dos torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). El miércoles y el jueves también se presentarán varios partidos.



Por parte de los clubes colombianos, Millonarios FC de Bogotá se tendrá que ver las caras en condición de visitante con São Paulo de Brasil, uno de los clubes más grandes de esta parte del mundo.

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Partido crucial para el azul

Muchos hinchas del equipo azul de la capital del país, como era de esperarse, se movilizaron hasta territorio brasileño para alentar al club de sus amores. Los aficionados embajadores son de los más fieles del fútbol profesional colombiano.



Este será un compromiso muy importante para la escuadra que es entrenada por el argentino Fabián Bustos, esto porque São Paulo es un rival directo en la clasificación a los octavos de final.

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Un triunfo acerca a Millonarios a la clasificación

Por ello, Millonarios FC está en la necesidad de sacar un buen resultado en casa ajena. Brasil es uno de los países en los que más les cuesta ganar a los equipos cafeteros y eso no es un secreto para nadie. Pero esta noche es ideal para que el embajador saque su casta y dé un golpe sobre la mesa.



Y ya que se habla de un buen resultado que necesita Millonarios, la inteligencia artificial abordó la cuestión y predijo si el conjunto colombiano podrá obtener los tres puntos en territorio paulista. El veredicto de la herramienta fue contundente.

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La sentencia de la IA

“São Paulo llega como líder del grupo (8 puntos) y sabe hacerse fuerte en casa. Aunque Millonarios tiene el antecedente de haberle sacado un 0-0 en Bogotá en abril, replicar ese bloque defensivo en territorio brasileño y con la presión del público local es una tarea drásticamente más compleja”, dice la IA.



“Un partido cerrado al principio debido a la propuesta táctica de Fabián Bustos, pero que São Paulo terminará destrabando por peso individual y localía. Un 2-0 o 2-1 a favor de São Paulo es el escenario más probable”, sentencia.



Habrá que esperar para conocer si la predicción de la inteligencia artificial se termina cumpliendo o no. Lo único cierto es que se espera un encuentro intenso y reñido de inicio a fin.