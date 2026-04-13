Inter de Milán se mete en la lucha por fichaje de Selección Colombia

El fútbol europeo se sigue llenando de figuras colombianas con el pasar de los años y la temporada 2026 no sería la excepción, mucho menos porque todos los jugadores están demostrando un alto nivel para quedarse con uno de los cupos de la lista mundialista.

La Serie A de Italia sería justamente una de las competencias protagonistas en el mercado de fichajes, en especial por protagonismo del Inter de Milán, el cual va por otro título de la liga local y buscaría asegurarlo de la mano de Richard Ríos, el mediocampista de la Selección Colombia.

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Richard Ríos entro a los planes del Inter de Milán para el mercado de fichajes

El equipo que dirige, Cristian Chivu, ha tenido una temporada 2025/26 bastante irregular, en donde los resultados lo dejaron por fuera de la Champions League, pero también lo mantienen como sólido líder de la Seria A y cada vez más cerca del título al casi sacarle 10 puntos a su principal perseguidor, Napoli.

Sin embargo, el estratega rumano ya piensa en el futuro del 'Nerazzurri' y en alcanzar el título más importante que ya se les escapó, la Champions League. Por lo que empieza a trabajar en el fortalecimiento de la plantilla para el mercado de fichajes que se llevará a cabo a mediados del presente año y en donde ya tendría en la mira a Richard Ríos.

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El mediocampista de la Selección Colombia habría empezado a sonar para el fútbol italiano según dio a conocer el periodista Gianluca Di Marzio, "El Napoli también mira hacia la próxima temporada y ya está trabajando en la ventana de transferencias de verano. El club azul, de hecho, ha puesto en la mira a Richard Ríos".

Aunque este no habría sido el único club, ya que fue esta misma fuente la que habría confirmado que Ríos entró a los planes de Inter para 2025 a pesar de tener todavía contrato vigente, por lo que se estaría hablando de un futuro préstamo.

“El Inter también ha mostrado interés en él, y su perfil resulta atractivo por su versatilidad: fuerza física y habilidad técnica, características consideradas ideales para reforzar el centro del campo".

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Hasta cuándo tiene contrato Richard Ríos

El colombiano de 25 años ha venido escalando poco a poco en el mundo del fútbol y logró llegar a Europa para jugar con uno de los más grandes de Portugal, Benfica. El equipo que dirige José Mourinho contrató a Richard en el semestre de clausura de la temporada 2025 por cerca de 25 millones hasta finales de junio de 2030.

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Próximo partido de Richard Ríos con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto de Richard Ríos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.