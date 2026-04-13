Las tres desventajas que tendría América en Copa Sudamericana vs Alianza Atlético

América de Cali superó a Atlético Bucaramanga en la fase previa de la Copa Sudamericana para clasificar a la fase de grupos del torneo internacional. El sorteo dejó a los escarlatas con Macará de Ecuador, Alianza Atlético de Sullana y Tigre de Argentina.

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Infortunadamente el debut en la fase de grupos no fue por el camino que esperaban pese a jugar de visitante contra Macará. Los ecuatorianos pegaron primero y con Daniel Valencia, los dirigidos por David González consiguieron empatar y rescatar un punto en Ecuador.

Ahora afrontarán el segundo partido en la Copa Sudamericana recibiendo a Alianza Atlético de Sullana. Un vibrante partido, especialmente por el comienzo de ambas instituciones en el torneo internacional. Los dos equipos empataron a un tanto viniendo de atrás con resultados adversos y rescataron unidades.

Para este duelo contra los peruanos el miércoles 15 de abril, América cuenta con varios factores que condicionan bastante a David González y a sus dirigidos en la Copa Sudamericana entre bajas y días de descanso con el que llegará a recibir a Alianza Atlético.

DOS BAJAS CLAVES DE AMÉRICA PARA ENFRENTAR A ALIANZA ATLÉTICO

En el primer partido de la Copa Sudamericana, América de Cali sumó problemas grandes por la lesión de Mateo Castillo tras una molestia en su rodilla, al igual que Darwin Machis.

Estas dos lesiones se dieron en medio de una semana de descanso porque no tuvieron partido el fin de semana antes de este segundo encuentro contra Alianza Atlético. Se esperaba que los médicos pudieran recuperar a Mateo Castillo y a Darwin Machis, pero el club sacó un comunicado informando las bajas.

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Sobre Mateo Castillo confirmaron que el lateral derecho sufrió un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado 1. Este parte médico deja a Castillo sin la posibilidad de llegar a este encuentro de la Copa Sudamericana contra Alianza Atlético.

Por su parte, en el caso de Darwin Machis, el extremo venezolano que venía sumando poco a poco minutos como titular en América de Cali también sufrió una lesión. El club sacó el parte médico afirmando que sufre una contractura muscular de los isquiotibiales.

EL OTRO FACTOR QUE COMPLICA A AMÉRICA VS ALIANZA ATLÉTICO

Los dos clubes llegan a este segundo partido de Copa Sudamericana con un descanso de una semana larga. América jugó la Fecha 16 contra Cúcuta el domingo 5 de abril y cuatro días después enfrentó a Macará. Alianza Atlético tampoco tuvo encuentros en este fin de semana.

Bajo este panorama, los dos clubes llegan a este partido del miércoles con descanso. Sus últimos juegos fueron en la Copa Sudamericana contra Macará y Tigre respectivamente. Cada uno llega con una semana libre y, para el América también será importante no tener que viajar.

La cosa es que, América parte con una pequeña desventaja y es que los escarlatas jugaron el jueves 9 de abril, mientras que Alianza Atlético jugaron en Copa Sudamericana contra Tigre el martes 7. Con ese detalle, los peruanos descansaron dos días con respecto al cuadro escarlata que jugó después.

Evidentemente, también podría representar una desventaja el no jugar el fin de semana por la falta de regularidad. Es más fácil corregir después de un partido teniendo todo en la cabeza que tener que preparar de cero un partido en una semana completamente libre a punta de entrenamientos.

LOS REEMPLAZOS DE MATEO CASTILLO Y DARWIN MACHIS EN AMÉRICA

Entre los factores que condicionan al América está el tema de los lesionados. No podrán recuperar ni a Darwin Machis ni a Mateo Castillo para recibir a Alianza Atlético, y, seguramente tampoco contra Millonarios. David González tendría definidos a los reemplazos.

Seguramente en la posición de lateral derecho para cubrir la ausencia de Mateo Castillo estará Luis Miguel Mina que entró por Castillo en el duelo ante Macará. En lugar del venezolano Darwin Machis estará su compatriota, Jhon Murillo que necesita recuperar confianza para poder afianzarse en el cuadro escarlata.

Otra de las alternativas que podría manejar David González en la posición de Darwin Machis podría estar Dylan Borrero. Habrá que esperar las decisiones que pueda tomar el entrenador, ya sea con Borrero o con Jhon Murillo.