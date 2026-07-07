Figura de la Selección Colombia en el Mundial iría a grande de Italia por 35M de euros

La Selección Colombia está a punto de asumir un nuevo reto en la Copa Mundial en busca de seguir avanzando en la competencia, en la cual ha demostrado un destacado rendimiento y varios de sus futbolistas, de manera individual, están demostrando un alto nivel deportivo.

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Entre los jugadores que más se están robando el protagonismo en el certamen mundialista con la 'tricolor' se encuentra Davinson Sánchez, el defensor de 30 años que ya tendría los días contados en Galatasaray luego del interés del Inter de Milán.

Galatasaray ya le habría puesto precio a la salida de Davinson Sánchez

El gran nivel de Davinson Sánchez con la Selección Colombia durante la Copa Mundial de 2026 no solo ha fortalecido las aspiraciones del equipo dirigido por Néstor Lorenzo a hacer historia y llegar a la última instancia del certamen, sino que también ha despertado el interés de varios clubes europeos.

Entre ellos, el que más ha avanzado en las últimas horas es el Inter de Milán, que estaría dispuesto a presentar una importante oferta para quedarse con el defensor una vez finalice la participación del combinado nacional en el certamen.

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El central colombiano, de 30 años, ha sido uno de los futbolistas más destacados del Mundial gracias a su liderazgo, seguridad defensiva y experiencia en partidos de alta exigencia. Su rendimiento ha llamado la atención de la dirigencia del vigente campeón de la Serie A, que busca reforzar su zaga para afrontar una temporada en la que volverá a competir por el título italiano y la Liga de Campeones.

Según se dio a conocer, a pesar de contar con contrato hasta la temporada 2029 con Galatasaray, el cuadro turco ya le habría puesto cifra a su traspaso y este sería de 35 millones de euros, poco más del doble por el que está evaluado hoy en día en el mercado.

Colombia vs Suiza: 7 de julio por la Señal del Canal RCN

En cuanto a la transmisión del partido entre Colombia y Suiza el martes 7 de julio sobre las 15:00 hora Colombia, esta podrá verse en Canal RCN, señal que tendrá la cobertura oficial del partido para Colombia. La cadena ofrecerá la señal en directo con toda la previa, el desarrollo del juego y el análisis posterior.

Además del canal de YouTube del Canal RCN, La FM y la plataforma de TikTok del canal RCN.

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¿Cómo le ha ido a Dávinson Sánchez con Galatasaray?

El experimentado defensor arribó en la temporada 2023/2024 a Turquía para jugar con Galatasaray, club con el cual ya ha tenido la oportunidad de disputar 121 partidos, más de 9.500 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 10 goles, 4 asistencias y 5 títulos.