Irán sueña con clasificar a dieciseisavos: así quedó el duelo vs. Bélgica

Por la segunda jornada del grupo G de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, este domingo 21 de junio, se enfrentaron las selecciones de Bélgica e Irán.



Tras empatar en la primera fecha de la máxima fiesta del deporte rey, ambos equipos estaban obligados a ganar para tener chances muy altas de clasificar a la siguiente ronda. Por eso, este cotejo acaparó la atención de miles de hinchas del deporte rey.

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Ambos equipos empataron en la primera fecha

“Los gigantes europeos y la potencia asiática se enfrentarán en el ecuador del Grupo G en el Estadio Los Ángeles. El equipo belga llega tras un empate ante Egipto que le apremia para lograr su primera victoria en esta Copa Mundial 2026 si quiere lograr el objetivo de acabar como primera de grupo. Por su parte, Irán también empató con Nueva Zelanda y necesita puntos si quiere estar en los dieciseisavos de final”, reseñó la FIFA en la previa del juego.



En el papel, por una mayor calidad en la nómina, la selección de Bélgica era la favorita para llevarse el compromiso. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku encabezaron la nómina titular belga.

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El cotejo quedó igualado

Sin embargo, Irán saltó al terreno de juego de la ciudad de Los Ángeles con toda la intención de hacer un gran compromiso, mantener su arco en cero y sacar un buen resultado.



Y bien, al final, el conjunto iraní cumplió con su cometido, sobre todo en el aspecto defensivo. El partido, que contó con varias oportunidades claras de gol, terminó sin goles.

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La figura del cotejo

Alireza Beiranvand, arquero de la selección de Irán, terminó como la gran figura del compromiso. En múltiples oportunidades, este portero salvó a su equipo de los tantos belgas.



Con este resultado, tanto Bélgica como Irán terminaron con dos puntos tras la segunda jornada. Nueva Zelanda y Egipto, que juegan más tarde, tienen una unidad. Un grupo G bastante reñido.





