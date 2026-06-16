Irán y Nueva Zelanda empataron en un intenso partido

El grupo G del Mundial 2026 cerró su primera fecha con uno de los partidos más entretenidos y equilibrados de lo que va del torneo. Irán y Nueva Zelanda empataron 2-2 este lunes 15 de junio en un compromiso que tuvo emociones de principio a fin.

Resumen de Irán vs Nueva Zelanda - Copa del Mundo 2026

Aunque en la previa muchos señalaban a Irán como favorito, fue Nueva Zelanda la que golpeó primero y sorprendió desde los minutos iniciales. El conjunto oceánico encontró espacios y logró abrir el marcador apenas al minuto siete del primer tiempo.

El encargado de poner en ventaja a los neozelandeses fue Elijah Just, quien aprovechó una buena acción ofensiva para vencer la resistencia iraní y establecer el 1-0 que silenció a buena parte de los aficionados presentes.

Irán reaccionó con el paso de los minutos y comenzó a inclinar la cancha a su favor. La insistencia tuvo premio al minuto 32, cuando Ramin Rezaeian apareció para definir con gran calidad a tres dedos ante la salida del portero rival e igualar las acciones.

Con el 1-1 se fueron al descanso dos selecciones que demostraban argumentos para buscar la victoria. El encuentro mantuvo un ritmo alto y dejó claro que ninguno estaba dispuesto a conformarse con el empate.

En el inicio de la segunda mitad volvió a aparecer Elijah Just. El atacante neozelandés firmó su doblete personal al minuto 55 y devolvió la ventaja a su selección, que nuevamente se colocaba al frente del marcador.

La alegría oceánica duró poco. Apenas nueve minutos después, Irán volvió a responder y encontró el empate definitivo gracias a Mohammad Mohebi, quien ganó por arriba dentro del área y con un cabezazo preciso puso el 2-2.

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A partir de allí, el conjunto asiático fue el que más insistió en busca de la victoria. Irán acumuló llegadas y estuvo más cerca de encontrar el tercer gol, pero Nueva Zelanda resistió y también mostró argumentos para mantener la igualdad.

Al final, el empate terminó reflejando lo sucedido en el terreno de juego. Ambos equipos propusieron, generaron opciones y protagonizaron uno de los compromisos más atractivos de esta fase de grupos del Mundial 2026.

Próximos partidos de Irán y Nueva Zelanda

Con este resultado, Irán y Nueva Zelanda sumaron su primer punto en el grupo G. En la próxima jornada, programada para el domingo 21 de junio, los iraníes se medirán con Bélgica, mientras que los oceánicos buscarán su primera victoria cuando enfrenten a Egipto.