Italia rechazaría jugar el Mundial: “Hay que merecerlo en el terreno”

La historia quedó atrás para el fútbol italiano. Una selección que sabe lo que es ganar los Mundiales y que, no en vano, es la segunda nación con más títulos mundialistas después de Brasil, pero, que desde hace tres ediciones mundialistas no ha podido sellar la clasificación.

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Infortunadamente para Italia, la última vez que clasificaron fue en el 2014 en una fase de grupos en la que tuvieron que medirse con Costa Rica, Uruguay e Inglaterra. En esa zona no pudieron pasar de ronda y quedaron eliminados. Luego llegó Rusia 2018, Catar 2022 y ahora Estados Unidos, Canadá y México y no pudieron clasificar.

Esos años de títulos y de gloria quedaron olvidados y ahora, en el repechaje mundialista, Italia quedó afuera perdiendo contra Bosnia y Herzegovina por los lanzamientos desde el punto penal. Una noticia lapidaria que promete varios cambios, pero se estaba viendo la luz al final del túnel por la probable ausencia de Irán.

¿PODRÍA ITALIA TOMAR EL LUGAR DE IRÁN EN EL MUNDIAL DE 2026?

Con los problemas políticos que hay y por posibles ataques de Estados Unidos a Irán cuando los iraníes emprendan el viaje a jugar el Mundial, esa selección asiática estaría pensando en abandonar la participación en el certamen mundialista. El gobierno ha enviado uno que otro mensaje buscando soluciones.

Primero, afirmaron que participarían, dado que Gianni Infantino les aseguró que hay seguridad completa para estos enfrentamientos del Mundial, y, segundo, Irán envió una solicitud para jugar todos los partidos en México y no en Estados Unidos. La FIFA se mantiene en que hay garantías para el combinado iraní, mientras que Donald Trump ha sido indiferente y no le importa en lo más mínimo si van o no.

Paolo Zampolli escribió en Financial Times que, “confirmo que he sugerido a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en EE UU. Con cuatro títulos, tiene el pedigrí para justificar su inclusión”.

Sin embargo, Irán se ganó su entrada al Mundial jugando al fútbol, algo completamente diferente al tema de Italia que no pudo sellar la clasificación en el repechaje. Por esta razón, la FIFA se sigue plantando en que los iraníes tienen el premio y que los italianos no deberían ir por haber perdido en la repesca.

LA RESPUESTA DE ITALIA A ALGUNA POSIBILIDAD DE JUGAR EL MUNDIAL: “SERÍA UNA OFENSA”

Si Irán no va al Mundial tendría que afrontar una sanción que puede equivaler a 550,000 euros como mínimo, de acuerdo con la Comisión Disciplinaria de la FIFA. En Italia tampoco ven con buenos ojos la posibilidad de reemplazar a la selección asiática en la Copa del Mundo.

El ministro de Deportes, Andrea Abodi afirmó en La Presse que, “en primer lugar, no es posible; en segundo lugar, no es apropiado... se clasifica en el terreno de juego”. Sin embargo, hay quienes sí quieren ver a la ‘Azzurra’ en la competencia, “Italia es una nación amiga y no puede perderse la gran fiesta del fútbol en Estados Unidos”.

Mientras tanto, la respuesta del Comité Olímpico Italiano, en nombre de su presidente Luciano Buonfiglio es que no deben poner a los dirigidos por Gennaro Gattuso en el Mundial, pues, “en primer lugar, no creo que sea posible, y, en segundo lugar, me sentiría ofendido. Hay que merecerlo para ir al Mundial”.

¿QUIÉN TOMARÍA EL LUGAR DE IRÁN EN EL MUNDIAL?

Para esta Copa del Mundo, después del sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, Irán tendrá que medirse contra Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. El tema es que los tres partidos serán en Estados Unidos y es algo que los iraníes quieren evitar.

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Lo más sensato sería que la selección que tome el lugar de Irán en la Copa del Mundo en el Grupo G sea un conjunto de la confederación asiática para cubrir la ausencia de un seleccionado de ese continente. Habrá que esperar qué decisión toma la FIFA.