Junior confirmó cinco novedades para visitar a Cúcuta en la Liga BetPlay

Junior de Barranquilla continúa con su actividad en la Liga BetPlay, después de asegurar su clasificación a los playoffs. Se tiene previsto que el equipo 'rojiblanco' visite este viernes 24 de abril a Cúcuta Deportivo en partido válido por la fecha 18.

Los dirigidos por Alfredo Arias afrontarán el duelo con el objetivo de sumar una nueva victoria para aspirar a la segunda casilla del campeonato y tener cierta ventaja en los playoffs.

Adicionalmente, Junior le dará inicio a un apretado calendario, ya que el martes 28 de abril deberá visitar a Sporting Cristal en la tercera fecha de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Cinco novedades en Junior para visitar a Cúcuta

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En la lista de jugadores convocados para visitar a Cúcuta Deportivo, el entrenador Alfredo Arias confirmó cinco novedades.

Inicialmente, el experimentado delantero Teófilo Gutiérrez no podrá participar del compromiso, ya que deberá cumplir con una fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otro lado, Arias dejó por fuera de la convocatoria al zaguero Jermein Zidane Peña y a los mediocampistas Guillermo Celis, Juan David Ríos y Jesús David Rivas.

Junior está obligado en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla visitará a Sporting Cristal en la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores con la obligación de sumar, teniendo en cuenta los resultados de la primera y segunda jornada.

Los 'rojiblanco' están en la última posición del grupo F con un solo punto, mientras que Palmeiras lidera la zona con cuatro y Sporting Cristal y Cerro Porteño están segundo y tercero con tres unidades, respectivamente.