James también se une a los récords del Mundial y superará al más grande

La fecha 2 de la Copa Mundial llegó a su final de manera exitosa y junto con ello se conocieron los primeros nombres de las selecciones clasificadas a dieciseisavos de final, entre las cuales se encuentra justamente la Selección Colombia.

El equipo comandado por Néstor Lorenzo logró su clasificación anticipada al vencer por la mínima diferencia a RD Congo con anotación de Daniel Muñoz. Sin embargo, el lateral del Crystal Palace no fue el único que se robó el protagonismo, ya que James Rodríguez también dio de qué hablar tras estar a poco de superar importante récord colombiano en Mundiales.

James superará al Pibe Valderrana y Freddy Rincón en importante récord

El Mundial que está disputando James Rodríguez en este momento es uno de los más "polémicos", ya que no se encuentra pasando por su mejor momento deportivo, pero aún así ha aportado dentro de la cancha en lo que puede y claramente ver el #10 dentro del terreno de juego también motiva a los jugadores y los fanáticos.

El capitán de la 'tricolor' claramente no es lo mismo que en aquella participación de 2014, pero aún así lo importante es que siga sumando minutos y dejando en alto el nombre de Colombia, lo cual también hará escribiendo su nombre en "letras doradas" en la historia de la selección.

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Los siguientes dos partidos de la selección Colombia en el Mundial 2026 no solo serán importantes por lo que está en juego en cuanto a lo deportivo, sino que también representarán unas jornadas especiales para James Rodríguez, quien alcanzará una cifra histórica con la camiseta de la Tricolor, buscando alcanzar su décimo encuentro en una Copa del Mundo.

Con esa cifra, el actual capitán de Colombia alcanzará a Freddy Rincón y al "Pibe" Valderrama, dos de los futbolistas más emblemáticos que ha tenido el país. Ambos fueron piezas fundamentales en las selecciones colombianas de las décadas de los ochenta y noventa, participando en varios Mundiales y dejando una huella imborrable en la historia del fútbol nacional.

Próximo partido de Colombia en la fase de grupos Mundial

El siguiente y último reto de la 'tricolor' en la fase de grupos será uno de los más esperados por todo el mundo del fútbol y en donde se definirá al respectivo líder del Grupo K.

El sábado 27 de junio Colombia jugará "a muerte" contra la selección comandada por Cristiano Ronaldo, Portugal, en el Hard Rock Stadium, sobre las 18:30 hora Colombia.

¿Cuál sería el rival de Colombia en dieciseisavos del Mundial?

La 'tricolor' ya tendría definido su primer desafío en la fase de eliminación directa del Mundial 2026, a pesar de la falta de una jornada para finalizar la fase de grupos, y a falta de confirmación oficial de los cruces del nuevo formato de la Copa del Mundo, el equipo de Néstor Lorenzo se estaría enfrentando a Croacia en los dieciseisavos de final, un compromiso programado para el próximo 4 de julio y que promete ser uno de los más atractivos de la ronda.