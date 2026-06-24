[Video] Davinson advirtió a Portugal luego del triunfo de Colombia ante Congo

El defensor de la Selección Colombia, Davinson Sánchez, entregó sus impresiones tras la victoria 1-0 frente a República Democrática del Congo, resultado que aseguró el paso del equipo nacional a los 16avos. de final de la Copa del Mundo 2026.

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Lo que dijo Davinson tras Colombia 1-0 Congo

El zaguero resaltó la paridad que se ha visto en el certamen y la dificultad que han representado varios rivales en la fase de grupos. “Sabemos que ha sido complicado este Mundial porque todo ha estado muy igualado, porque hay rivales que no tienen tanta experiencia y han complicado un montón”, señaló.

Sánchez destacó la importancia del triunfo y el valor de mantener el arco en cero en un partido cerrado y exigente en lo defensivo. “Este partido es importante porque nos llevamos los puntos y la portería en cero”, afirmó.

El defensor también reconoció que Colombia pudo haber resuelto el compromiso con mayor comodidad en el marcador, especialmente por las opciones generadas en el desarrollo del juego. “Contamos con un poco de mala fortuna. Pudimos abrir el marcador antes y seguir derecho”, explicó.

En medio de la alegría por la clasificación anticipada, el jugador valoró el estado físico del grupo y la preparación de cara a lo que viene en el torneo. “Gracias a Dios todos tenemos salud”, comentó.

Sánchez fue claro al referirse al siguiente objetivo de la Selección, que será el duelo ante Portugal, clave para definir el liderato del grupo K. “Viene lo bueno (16avos. de final) y debemos estar preparados para aportar”, dijo.

El defensor insistió en que el esfuerzo no es negociable en este tipo de competiciones y que el equipo debe mantener la exigencia en cada partido del Mundial. “Acá no se negocia el esfuerzo, hay que competir por ser de los mejores siempre”, aseguró.

La advertencia de Davinson a Portugal

Finalmente, Davinson anticipó el reto ante la selección portuguesa, resaltando la confianza del grupo en sus capacidades para competir de igual a igual en el cierre de la fase de grupos. “Es Portugal pero tenemos condiciones para hacerles daño y estar a la altura”, concluyó.

Declaraciones de Davinson Sánchez luego de Colombia vs Congo