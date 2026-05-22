En su serie documental de Netflix, que salió al aire en los últimos días, el experimentado mediocampista colombiano James David Rodríguez hizo una revelación que muchos estaban esperando.



El 10 confesó si tuvo o no un problema personal con el director técnico francés Zinedine Zidane. El galo y el colombiano coincidieron en la casa blanca y bajo el mandato, James no tuvo muchos partidos como titular.

James entrenaba bien

El cucuteño, sin rodeos, expresó que en ningún momento tuvo un problema con Zidane, lo cual sorprendió a muchos. Desde Colombia, el director técnico fue muy criticado por su postura con el enganche.



“Con Zidane entrenaba bien. Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos. Hacía goles, asistencias. Y cuando venían los partidos, digamos ‘importantes’, no estaba de titular. Entonces me frustraba y decía ‘Pucha, ¿Qué más hago?”, aseguró James.

Se creó un mal ambiente

“En los periódicos todo eran críticas, porque me enfocaban al banco con la cara de molesto… Eso creó un ambiente tóxico”, añadió. Antes de la llegada de Zidane, James Rodríguez tuvo un gran rendimiento en el club.

“Desde el principio, él tenía sus 12 o 13 jugadores. Yo creo que escogió una base. Nunca tuve un problema con él, personal. Solo que yo quería jugar, y pues, es respetable, porque él pudo ganar títulos”, sentenció.

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Tema descartado

Muchos seguidores de James David sí pensaron en algún momento que entre el galo y el colombiano se había presentado una pelea. Tras la declaración del experimentado mediocampista ofensivo, este tema queda descartado.



Después de su paso por Real Madrid de España, la estrella de la Selección Colombia de Mayores continuó su carrera deportiva en Bayern Múnich de Alemania, donde también fue entrenado por el italiano Carlo Ancelotti.









