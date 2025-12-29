James y una nueva oportunidad: Equipo de la MLS interesado

James Rodríguez vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes. Tras confirmarse que el Club León no le renovará su contrato, el volante colombiano quedó como agente libre y a pocos meses del Mundial de 2026, su futuro inmediato sigue sin definirse. Mientras algunas opciones se han ido cayendo, una nueva posibilidad comienza a tomar fuerza en el fútbol de Estados Unidos.

En los últimos días se habló de un posible regreso a Brasil, pero desde el entorno del Sao Paulo descartaron cualquier negociación, aclarando que el club no hará grandes inversiones y que busca perfiles distintos al del 10 colombiano. Con ese panorama, la MLS aparece nuevamente como una alternativa concreta.

La MLS una opción que toma fuerza para James

De acuerdo con versiones recientes, James Rodríguez y su entorno trabajan en silencio para encontrar un equipo que le permita continuidad y estabilidad deportiva de cara a la Copa del Mundo. En ese contexto, la Major League Soccer surge como un destino atractivo por varios factores, menor presión mediática, un calendario favorable y la posibilidad de mantenerse en el mismo país donde Colombia disputará partidos en fechas FIFA.

Además, jugar en la MLS le permitiría a James llegar en ritmo competitivo al Mundial, sin el desgaste físico y mediático que implican otras ligas. No sería la primera vez que el colombiano apuesta por una decisión estratégica pensando en una cita mundialista, como ya ocurrió en el pasado previo a Catar 2022.

Columbus Crew, el club que aparece en el radar

Según información de la prensa colombiana y distintos portales, el Columbus Crew sería el equipo que ha mostrado un interés claro en fichar a James Rodríguez para la temporada 2026. Incluso, se habla de contactos avanzados y de la posibilidad de que se llegue a un acuerdo antes de finalizar 2025.

El proyecto deportivo del club y la visibilidad que tendría James en la liga estadounidense juegan a favor de la negociación. Además, el colombiano encajaría como una de las figuras emblemáticas de la MLS, algo que también resulta atractivo a nivel comercial y deportivo para la franquicia.

Con su salida confirmada del León y varias puertas cerradas en Sudamérica, James Rodríguez ve en la MLS una oportunidad real para relanzar su carrera en el tramo final rumbo al Mundial de 2026. El interés del Columbus Crew abre un nuevo escenario para el 10 de la Selección Colombia, que busca un destino donde pueda competir, disfrutar del fútbol y llegar en plenitud a la gran cita mundialista.