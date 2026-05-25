¿James está lesionado? Lorenzo confirmó molestia del 10 de Colombia antes del Mundial

Néstor Lorenzo puso fin a las especulaciones que había con respecto a la lista de los 26 jugadores convocados que estarán presentes en la Copa Mundial representando a Colombia.

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El estratega argentino convocó a una rueda de prensa el lunes 25 de mayo en la ciudad de Bogotá y en la cual confirmó los nombres de los jugadores que lo acompañarían a la cita mundialista, pero dio una noticia que no fue del todo alentadora con respecto al estado físico de James Rodríguez.

James Rodríguez no entrena con normalidad en Colombia

Faltan 17 días para que la fiesta del Mundial se vuelva a sentir en Colombia tras 8 años de ausencia en este certamen tan importante en el mundo del fútbol, en especial porque la 'tricolor' llega a esta edición con una lista completamente renovada y llena de estrellas.

Para esta ocasión tan especial, Néstor Lorenzo justamente dio a conocer un listado de 26 jugadores en donde hay sangre nueva como Carlos Andrés Gómez, Gustavo Puerta y Juan Camilo 'Cucho' Hernández, pero de igual manera experimentados futbolistas como es el caso de James Rodríguez.

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El '10' de la Selección Colombia jugará su tercer Mundial y el cual podría llegar a ser el último debido a su edad. Pero lamentablemente, tal como ocurrió en 2018, James llegaría lesionado.

En medio de la presentación de los 26 nombres de los jugadores colombianos, el estratega argentino mencionó que James había llegado antes para ponerse a la par físicamente con sus compañeros, pero que una molestia lo habría dejado afuera de un par de entrenamientos, aunque todo parece indicar que estaría "bien".

"Lo de James está bien, llegó muy bien, ha entrenado mucho, después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien, está en buena condición".

Lista oficial de convocados en la Selección Colombia para el Mundial

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez)

David Ospina (Nacional)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Mediocampistas

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Luis Fernando Díaz (Bayern Múnich)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Luis Javier Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo 'cucho' Hernández (Real Betis)

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¿Cuándo debuta la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección de fútbol de Colombia debutará en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio frente a la Selección de fútbol de Uzbekistán. El partido se disputará en Ciudad de México y está programado para las 9:00 p.m. (hora de Colombia).

La selección dirigida por Néstor Lorenzo quedó ubicada en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática Congo.