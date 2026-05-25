Selección Colombia: Lorenzo tomó decisión con Sebastián Villa y Jhon Jader Durán para el Mundial

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, acabó con las especulaciones al dar este lunes 25 de mayo la lista final de 26 jugadores que conformarán el plantel del equipo nacional para disputar la Copa del Mundo.

Lorenzo no sorprendió, ya que le dio continuidad a la mayoría de futbolista que tuvo en cuenta durante el proceso de la Eliminatoria.

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Sin embargo, los nombres de Willer Ditta, Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla, Carlos Andrés Gómez y Juan Camilo 'cucho' Hernández generan debate al haber sido los últimos jugadores en sumarse al proceso.

Decisión con Sebastián Villa y Jhon Jader Durán

Al definir la lista de jugadores convocados, Néstor Lorenzo acabó con los rumores con respecto a Sebastián Villa y Jhon Jader Durán.

Y es que en los últimos días se especuló con la posible convocatoria de ambos deportistas, pero quedaron descartados.

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Lista oficial de convocados en la Selección Colombia para el Mundial

Arqueros

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez)

David Ospina (Nacional)

Defensas

Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Yerry Mina (Cagliari)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Jhon Janer Lucumí (Bologna)

Johan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

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Mediocampistas

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Kevin Castaño (River Plate)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Richard Ríos (Benfica)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense)

Jhon Arias (Palmeiras)

Jorge Carrascal (Flamengo)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Delanteros

Luis Fernando Díaz (Bayern Múnich)

Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama)

Luis Javier Suárez (Sporting CP)

Jhon Córdoba (Krasnodar)

Juan Camilo 'cucho' Hernández (Real Betis)