Árbitros y VAR para la vuelta de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer las designaciones para los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay, los cuales se disputarán entre martes y miércoles de esta semana.

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Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

La serie llega al partido de vuelta con ventaja para Atlético Nacional, que gana 2-1 en el global sobre Internacional de Bogotá. El compromiso se disputará este martes 12 de mayo a las 6:20 p. m. en el estadio Atanasio Girardot.

Para este encuentro, la Comisión Arbitral designó como árbitro central a Carlos Ortega (Bolívar). Como asistentes estarán David Fuentes (Cesar) y Mario Tarache (Casanare). El cuarto árbitro será Wilmar Roldán (Antioquia). En el VAR estará Ricardo García (Santander), acompañado por Never Manjarrez (Córdoba) como AVAR.

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

La llave está igualada 1-1 entre Independiente Santa Fe y América de Cali. El duelo de vuelta se jugará este martes 12 de mayo a las 8:30 p. m. en el estadio El Campín, donde se definirá el semifinalista.

El juez central será Jhon Ospina (Quindío). Los asistentes designados son Alexander Guzmán (Norte) y John León (Caldas). El cuarto árbitro será Juan Holguín (Bogotá). En el sistema de video estará Nicolás Gallo Barragán (Caldas) como VAR, con Luis Picón (Antioquia) como AVAR.

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Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima

La serie favorece 1-0 a Deportes Tolima sobre Deportivo Pasto. El partido de vuelta se disputará el miércoles 13 de mayo a las 6:00 p. m. en el estadio Libertad, en territorio nariñense.

El árbitro principal será Diego Ulloa (Valle). Como asistentes actuarán Miguel Roldán (Antioquia) y Javier Patiño (Meta). El cuarto árbitro será Héctor Rivera (Nariño). En el VAR estará David Nicolás Rodríguez (Bogotá), mientras que Sebastián Vela (Bogotá) será el AVAR.

Junior FC vs. Once Caldas

La ventaja es para Junior, que gana 1-0 sobre Once Caldas en la serie. El compromiso definitivo se jugará el miércoles 13 de mayo a las 8:15 p. m. en el estadio Romelio Martínez.

El juez central será Carlos Betancur (Valle). Como asistentes estarán Mary Blanco (Boyacá) e Iván Ballesta (Cundinamarca). El cuarto árbitro será Roberto Padilla (Atlántico). En el VAR fue designado Lisandro Castillo (Bogotá), con Esnaider Pontón (Bogotá) como AVAR.