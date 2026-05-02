Once Caldas superó a Nacional en partidazo para cerrar la fase regular

Partidazo que no defraudó por la categoría de Once Caldas y de Atlético Nacional con dos clubes que han sido campeones de la Copa Libertadores, los verdolagas en dos ocasiones. Fue un ida y vuelta constante en el que Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo y Joan Parra fueron protagonistas.

Con el liderato ya definido de Atlético Nacional con 40 unidades, el partido solo pretendía definir la posición definitiva de Once Caldas que no podía sellar la segunda posición. Antes de que arrancara el partido, Dayro Moreno fue homenajeado por su partido número 900 en su carrera profesional.

Además de los 900 partidos, Dayro Moreno sigue encarrilado a superar los 400 goles como jugador profesional, pero contra Nacional no pudo convertir para acercarse a esa marca. Quien sí anotó fue Luis ‘Niche’ Sánchez para la victoria de Once Caldas contra Nacional.

EMOTIVO EMPATE SIN GOLES ENTRE ONCE CALDAS Y NACIONAL

Desde los primeros minutos, ya se estaba viendo la propuesta de los dos clubes en romper los ceros. Las defensas achicaron y hubo muchos fueras de lugares que privaron a Once Caldas y Nacional de marcar un tanto. De hecho, la primera acción fue de Dayro Moreno que quedó solo frente a Harlen Castillo y su remate pegó en el travesaño.

Nacional intentó desde la pelota quieta con Eduard Bello como dueño de esas acciones. Un cabezazo de Simón García se perdió por un lado. Luego, Once Caldas volvió a atacar con Juan Pablo Patiño y un disparo que atajó al córner Harlen Castillo.

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Un ida y vuelta constante que contó con Andrés Felipe Román desbordando por la derecha y un disparo que Joan Parra tapó el ángulo para salvar la apertura en el marcador. Milton Casco anotó con un disparo cruzado, pero no fue válido por un fuera de juego.

Sin embargo, fue Once Caldas el que tuvo las mejores oportunidades en una seguidilla, primero con Luis ‘Niche’ Sánchez, que salvó Harlen Castillo, luego, Felipe Gómez y nuevamente ‘Chipi Chipi’ atajó y otra vez el travesaño negó el cabezazo de Jefry Zapata. De esa forma se fueron al descanso.

IMPACTO INMEDIATO DE ONCE CALDAS PARA ASEGURAR LA VICTORIA

En un abrir y cerrar de ojos apenas movió el balón Once Caldas fue un centro de Jefry Zapata para la llegada atrás de Luis Sánchez que fusiló a Harlen Castillo marcando el primer tanto del compromiso. Dayro aumentó, pero el fuera de lugar evitó el grito en su partido 900.

Con el pasar de los minutos, Dayro Moreno volvió a intentar sobre los 55 minutos y un disparo fuerte que exigió al guardameta de Atlético Nacional. Cinco minutos después, Alfredo Morelos se plantó solo frente a Joan Parra y el golero salvó con la rodilla.

Jefry Zapata pudo aumentar y de nueva cuenta el protagonista fue ‘Chipi Chipi’ salvando otro remate del extremo de Once Caldas. Nacional intentó de todas las vías y tuvo el empate con Marlos Moreno en un remate que se interpuso Juan Pablo Patiño dejando la vida para evitar la igualdad.

No hubo tiempo para más y Once Caldas se quedó con la victoria en duelo de clasificados. Un triunfo importante pensando también en la reclasificación. Habrá que esperar al domingo 3 de mayo para conocer la suerte de Nacional y del cuadro manizaleño dependiendo del sorteo.

NACIONAL PERDIÓ, PERO SE QUEDÓ CON LA VENTAJA DEPORTIVA EN PLAY-OFFS

Aunque Nacional no pudo despedirse de la fase regular con victoria para sumar 43 unidades al cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay, los dirigidos por Diego Arias mantuvieron la primera casilla y tendrán la ventaja deportiva para afrontar los Play-Offs.

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Esta ventaja permite que el primero y el segundo de la tabla de posiciones pueda jugar el segundo partido de cuartos de final en condición de local y misma historia en las semifinales. En la lucha por el título se definirá por medio de la tabla de reclasificación que en estos momentos tendría a Nacional como el líder por sus 40 puntos.