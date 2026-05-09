Cali recibió dos sanciones tras el clásico vs América: Dimayor confirmó todo

Hace unas semanas se jugó uno de los partidos más calientes en la Liga BetPlay 2026-I que se resolvió conforme a la necesidad que tenía el Deportivo Cali enfrentando a su acérrimo rival, el América de Cali en el clásico de la penúltima fecha.

Para este juego, América ya llegaba clasificado, mientras que el Deportivo Cali tenía que sacar adelante el marcador para ponerse cerca de la clasificación con 26 puntos. Necesitaban ganar en la última fecha y otros resultados. Sin embargo, el elenco azucarero empató con el Deportes Tolima en condición de visitante y, aunque se le dieron los marcadores en las otras canchas, no le alcanzó.

Sin clasificación a los Play-Offs de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali disputa la Copa BetPlay en la que tendrá que cumplir con dos sanciones que le puso el Comité Disciplinario de la Dimayor tras los hechos suscitados en el clásico frente al América de Cali en la fecha 18.

LA SANCIÓN A LA PLAZA DEL DEPORTIVO CALI

Como era de esperarse por las realidades de cada uno de los dos clubes y por un clásico vallecaucano que siempre da de qué hablar, el Deportivo Cali, que ofició de local en el Estadio Palmaseca fue penalizado por las actitudes que tomaron un grupo de aficionados a lo largo de los 90 minutos.

El Comité Disciplinario de la Dimayor afirmó que, “ocurrencia de las conductas impropias de espectadores descritas como (i) Empleo de objetos inflamables (ii) lanzamiento de objetos, con los cuales el normal desarrollo del partido presentó interrupción en 2 momentos así: al minuto 46´ (3 minutos de suspensión), al minuto 81´ (1 minuto de suspensión) y al minuto 85´ una botella de plástico lanzada desde la tribuna norte impactó al guardameta del equipo visitante”.

Posteriormente, indicaron que, “encuentra el Comité que estas conductas se originaron principalmente en las Tribunas Oriental Norte Baja y Tribuna Norte Baja del estadio Palmaseca ubicado en el municipio de Palmira, tal como lo reportó el árbitro”.

Por lo anterior, el Comité Disciplinario de la Dimayor sentenció que, “sancionar al Club Profesional Deportivo Cali S.A, con dos (2) fechas de suspensión parcial de plaza como se delimita a continuación (Tribuna Oriental Norte Baja) y (Tribuna Norte Baja), así como multa de 10 SMLMV, equivalentes a diez y siete millones siete quinientos nueve mil cincuenta pesos ($17.509.050)”.

SIN SANCIÓN POR LOS ACTOS DE HINCHAS DEL CALI CON EL BUS DEL AMÉRICA

Después del partido, algunos hinchas del Deportivo Cali se acercaron al bus del América de Cali y lo atacaron violentamente. Un acto que no tenía nada que ver con los detalles que sancionó el Comité Disciplinario, y, aunque los escarlatas pretendían que le cayera una penalización al club azucarero, no hicieron caso a esa posibilidad.

El Comité Disciplinario indicó que el América de Cali había presentado una queja formal por ese ataque al bus. Un asistente técnico quedó herido por el estallido de una ventana del vehículo que los transportaba, pero la Dimayor decidió no sancionar a los aficionados, ni al Cali.

La razón que dieron en la resolución es que se trataba de hechos que no tenían nada que ver con la continuidad o desarrollo del juego. Además, al producirse afuera del Estadio Deportivo Cali, no llevaba a tomar una decisión disciplinaria para la institución o agresores.

CALI AFRONTA LA COPA BETPLAY EN LA FASE 1A

Tras la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, el Deportivo Cali tendrá que pensar en el rentado liguero del segundo semestre para sellar la clasificación, algo que esperan desde hace algunos años. Mientras tanto, están disputando la Copa BetPlay en la Fase 1A junto con los 12 eliminados de la primera división y los ocho del Torneo BetPlay.

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Esta fase consiste en cuatro grupos de cinco equipos y cada club descansará fecha tras fecha. En este partido inicial, los azucareros tuvieron día libre y no verán actividad sino hasta la segunda jornada para intentar sumar de a tres en el debut.

Vale la pena acotar que Cali está en el Grupo A en el que debe enfrentar a Atlético Bucaramanga, Boca Juniors de Cali, Alianza Valledupar y Real Santander. La Copa BetPlay toma importancia, dado que dará clasificación a la Copa Sudamericana 2027.