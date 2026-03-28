James perdería su titular con Colombia tras polémico mensaje

La Selección Colombia inició su camino rumbo a la Copa Mundial con un duelo preparatorio, pero exigente compromiso internacional frente a la Selección de Croacia, una prueba de alto nivel para ambas escuadras que estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio táctico, el cual dejó conclusiones importantes de cara a los próximos retos internacionales.

Jugadores como Luis Díaz y Jhon Arias fueron claves en el desborde por las bandas, generando peligro constante en el área europea, pero en la zona del mediocampo el juego colombiano pasó por desapercibido, por lo que James Rodríguez fue enormemente cuestionado, en especial por parte del experimentado estratega, Luis Fernando Suárez.

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Luis Fernando Suárez no se guardó nada contra James Rodríguez

Colombia inició con el "pie izquierdo" su camino hacia la Copa Mundial, ya que cayó en el duelo contra Croacia por un marcador de 2-1, un resultado bastante sorpresivo tomando en cuenta el buen presente deportivo con el que llegaban los jugadores de la 'tricolor'.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mostró una propuesta ofensiva, buscando presionar la salida rival y aprovechar la velocidad de sus extremos. Sin embargo, Croacia respondió con su habitual orden en el mediocampo.

La escuadra encabezada por figuras como Modric, Luka Vušković e Igor Matanović, autores de los dos goles sobre la primera parte del compromiso, fue la que se llevó la victoria en un duelo que dominó prácticamente de principio a fin y dejó "mal parada" a la 'tricolor' y con una serie de criticas por el rendimiento de James Rodríguez.

"Hoy el fútbol es demasiado dinámico. La velocidad es una situación increíble y se tienen que tomar decisiones muchísimo más rápido, hay que pensar antes de que llegue la pelota y creo que es importante estar metido dentro de es rol competitivo, es necesario jugar, estar cada día metido en una cancha donde uno va a sufrir patadas, se van a tener que tomar decisiones, se va a equivocar, y hay muchas cosas que al final se dan solo compitiendo y estando 90 minutos oficialmente, lo que James no está dando hoy al entrar a la cancha".

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Néstor Lorenzo también habló de la situación de James

Néstor Lorenzo tendrá un largo camino por recorrer y varias cosas por corregir de cara a la fase de grupos de la Copa Mundial, en especial si se trata del rendimiento y continuidad de James Rodríguez, quien no estuvo conectado durante gran parte del partido y jugó solamente 60 minutos, hecho del cual habló el argentino.

"En cuanto a James, sabemos que le faltan minutos pero ha venido trabajando, está para jugar esa cantidad de minutos que jugó hoy y creo que lo hizo bien".

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¿Cuándo jugará Colombia vs Francia?

El partido entre la Colombia vs Francia ya tiene fecha confirmada. Se jugará el domingo 29 de marzo de 2026, en el marco de un amistoso internacional de preparación rumbo a la FIFA World Cup. El encuentro se disputará en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland (Estados Unidos).