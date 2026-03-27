Tolima definió a su técnico para el debut en Libertadores contra Universitario

La tabla de reclasificación y el no poder sellar el título en la final contra el Junior de Barranquilla le dio al Deportes Tolima la oportunidad de jugar las fases previas de la Copa Libertadores, pruebas que tenía que pasar en busca de sumarse a la fase de grupos de dicho torneo internacional.

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En la fase II, los tolimenses dejaron afuera en los penales al Deportivo Táchira y en la tercera instancia previa tuvieron que lidiar con un difícil O’Higgins a quien superaron en la vuelta en Ibagué para quedarse con la clasificación. Ese encuentro ante los chilenos terminó demasiado caliente con expulsiones, una para el Tolima, otra para los australes.

Lucas González fue protagonista en una trifulca con el cuerpo técnico de O‘Higgins y poco a poco, los jugadores chilenos también se sumaron al caos desatado. El bogotano habría realizado unos gestos a la visita que conllevaron en reclamos caldeados. Ante esta situación el entrenador se fue expulsado.

¿QUIÉN SERÁ EL DIRECTOR TÉCNICO DEL TOLIMA VS UNIVERSITARIO?

Después del sorteo de la Copa Libertadores, al Tolima le tocará afrontar el reto internacional contra Universitario de Deportes, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido. El debut será en condición de local frente a los peruanos. No obstante, para este estreno en fase de grupos, Lucas González no podrá estar sobre la raya.

Este viernes 27 de marzo, la Conmebol confirmó la sanción de Lucas González por un solo partido. Es decir, no podrá estar en el juego ante Universitario de Deportes y en la raya, quien oficializará como entrenador será el asistente técnico Alexis Henríquez que llegó hace poco a la institución.

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Alexis Henríquez ya ha acompañado a Lucas González en Águilas Doradas, América de Cali y Central Córdoba. Ahora con el cuadro tolimense, el samario ya fungió como entrenador en la rueda de prensa posterior a la clasificación ante O’Higgins. Ahora tendrá que dirigir frente a Universitario por esa sanción de una fecha para el director técnico bogotano que está en posesión.

ESTA FUE LA SANCIÓN DE LA CONMEBOL A LUCAS GONZÁLEZ

La Conmebol definió este viernes 27 de marzo la sanción para el entrenador bogotano. El informe de la Comisión Disciplinaria avisó que, “CONFIRMAR el partido de suspensión automática impuesto al Sr. LUCAS FIDOLO GONZÁLEZ VÉLEZ no acordando ningún partido adicional de suspensión. La presente sanción se deberá cumplir conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Código Disciplinario de la CONMEBOL".

Aparte de esa sanción de una fecha para Lucas González, el entrenador también deberá pagar una millonaria suma, “IMPONER al Sr. LUCAS FIDOLO GONZALEZ VELEZ una multa de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS DÓLARES ESTADOUNIDENSES) en virtud del Artículo 14.6 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Club en concepto de derechos de Televisación o Patrocinio".

¿EN QUÉ PARTIDO REGRESARÁ LUCAS GONZÁLEZ EN LA COPA LIBERTADORES?

Con la sanción ya conocida en el Deportes Tolima, el director técnico Lucas González no podrá estar en el primer partido, pero regresará para afrontar la segunda fecha de la Copa Libertadores. En ese orden de ideas, el bogotano podrá dirigir en Montevideo frente a Nacional de Uruguay.

Al entrenador colombiano le fue bien con solo una fecha. Sin embargo, pese a que ya está eliminado de la Copa Libertadores, al que le fue mal fue al preparador de arqueros del O’Higgins, Federico Elduayen que, por un puño en el abdomen de Lucas, se ganó una sanción de tres jornadas. Es decir, se perderá la primera vuelta de la fase de grupos de Copa Sudamericana.