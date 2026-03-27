Histórico del FPC confirmó el regreso de Alberto Suárez

La temporada 2026 ha traído varias sorpresas en tan solo los primeros tres meses, habiendo llevado a cabo varios cambios en cuanto a la conformación de las plantillas de los equipos, pero también en los respectivos cuerpos técnicos.

Hasta el momento se confirmó la salida de Hernán Torres de Millonarios y la respectiva llegada de Fabián Bustos, mismo caso que pasó con Cali, Alberto Gamero y el fichaje de Rafael Dudamel, y el que no se quedó atrás fue Envigado, quien se despidió de Andrés Orozco y ya hizo oficial la contratación de Alberto Suárez.

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Alberto Suárez se convirtió en nuevo técnico de Envigado

Envigado regresó a la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano después de más de 15 años jugando junto a los más grandes y uno de los que habría pagado las consecuencias habría sido el estratega Andrés Orozco.

Las directivas de la 'cantera de héroes' le habrían dado el voto de confianza al estratega paisa para iniciar la temporada 2026 e intentar regresar a Envigado a la Liga Betplay, pero los objetivos no se dieron y terminó protagonizando un arranque irregular que todavía se puede llegar a corregir, pero por lo cual se habría tomado la decisión de no continuar con él.

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Es por esta a situación que ya se habrían entablado negociaciones para que se vea el regreso de Alberto Suárez, quien ya estuvo al mando de la institución entre 2021 y 2023, un proceso en el que Envigado se mantuvo en primera con resultados óptimos, lo que se espera se pueda llegar a replicar.

Dicha decisión se ratificó el jueves 26 de marzo por parte del equipo, el cual compartió el comunicado oficial del reintegro de Alberto Suárez al banquillo junto a Raúl Buitrago como asistente técnico y Álvaro Medina como preparador físico.

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¿Cuándo debutaría Suárez con Envigado?

Tras haber hecho oficial la contratación del Alberto Suárez en Envigado y la nueva derrota en el Torneo Betplay en la fecha 12, el debut de Suárez será hasta el 31 de marzo contra Real Santander, en donde se espera ya ver al caleño en el banquillo para empezar a recomponer resultados.

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¿Cómo le fue a Alberto Suárez dirigiendo a Envigado?

El estratega de 65 años arribó a Envigado en mayo de la temporada 2021 y se mantuvo hasta julio de 2023, habiendo completado un total de 96 partidos dirigidos en los cuales sumó 27 victorias, 31 empates y 38 victorias.