¿James y Minnesota United con relación rota? El dato que le da la razón al DT

A finales del 2025, James Rodríguez dejó al Club León en busca de sumar regularidad pensando en un 2026 estelar con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México como el máximo objetivo. Su anhelo era el de sumar regularidad para poder estar físicamente bien para ese reto, pero el plan se retrasó.

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Firmó contrato a principios de febrero con el Minnesota United de Estados Unidos, pero, curiosamente, aunque es tal vez el jugador más importante en la historia del club, Cameron Knowles lo ha tenido relegado en la temporada. Y era entendible al principio porque no jugaba un partido desde finales del 2025, pero ahora preocupa.

Por su mal estado físico no fue de la partida contra el Cincinnati en la primera victoria del Minnesota United de la temporada. Esperó su lugar en el banquillo de suplentes y no vio ningún minuto en cancha. Su estreno fue en una aplastante derrota contra el Vancouver Whitecaps perdiendo por 6-0 y luego, estuvo en el empate frente al Seattle Sounders.

Con 39 minutos en el campeonato, llegó la Fecha FIFA, e infortunadamente tuvo una deshidratación que lo privó de estar contra el LA Galaxy y San Diego FC. Regresó, pero nada cambió.

EL DATO QUE COMPLICA A JAMES EN MINNESOTA UNITED

Las veces que Cameron Knowles ha tomado la palabra para referirse a James Rodríguez, el neozelandés ha dejado claro que necesita una adaptación por su poca regularidad. Sin embargo, afirmó que las veces que ha tenido minutos ha demostrado su liderazgo y profesionalismo.

En la US Open Cup, James Rodríguez jugó su primer partido como titular sumando 66 minutos. Volvió a la MLS ante el Portland Timbers y entró sobre los 90 minutos a la cancha, mientras que en el siguiente duelo con Dallas fue suplente y no sumó minutos.

La curiosidad es que el Minnesota United deja en claro que no necesita de James Rodríguez para ganar los partidos que es un detalle que hace todo más preocupante. De los últimos cinco encuentros del club minesotano, el colombiano ha sumado poco más de 66 minutos entre la US Open Cup y la MLS.

En cuatro de esos cinco duelos que se han disputado en el último tiempo, Minnesota United logró 12 unidades en la MLS y superó a Sacramento Republic FC en los lanzamientos desde el punto penal tras empatar sin goles en 90 minutos.

Con este detalle queda claro que Minnesota United no necesita del talento de James Rodríguez para ganar un partido en la MLS. Sin duda alguna, esto le da argumentos para que Cameron Knowles se siga manteniendo por el mismo camino dejando al cucuteño como suplente y con pocos minutos.

Minnesota United le da la razón a Cameron Knowles con las victorias. Ya lleva cuatro partidos sumando tres puntos consecutivos y el club ya está en la parte alta de la tabla de posiciones con 17 unidades en la cuarta casilla.

NÉSTOR LORENZO TOMARÁ DECISIONES CON JAMES RODRÍGUEZ

Ante la falta de regularidad de James Rodríguez, Néstor Lorenzo podría tomar una decisión clara con respecto al momento que vive el colombiano que apenas suma poco más de 100 minutos en cancha pensando para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con César Augusto Londoño, Néstor Lorenzo empezará una gira para monitorear a todos los jugadores colombianos pensando en el Mundial, y, según el periodista todo empezará con James Rodríguez en el Minnesota United. Seguramente hablará con el jugador cucuteño para saber en qué condiciones físicas está.

EL CALENDARIO QUE LE QUEDA A JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS

Minnesota United ha jugado nueve partidos y han sido contadas las ocasiones que James Rodríguez ha sido de la convocatoria. Además, poco más de 100 minutos no indican nada bueno pensando en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Bajo ese panorama, a James Rodríguez le tocará ganar regularidad antes del Mundial y le quedarán los siguientes partidos:

Minnesota United vs LAFC

San José Earthquakes vs Minnesota United | US Open Cup

Columbus Crew vs Minnesota United

Minnesota United vs Austin FC

Minnesota United vs Colorado Rapids

New England vs Minnesota United

Minnesota United vs Real Salt Lake City

Serán siete partidos claves para poder sumar la regularidad deseada de cara a la concentración con la Selección Colombia, los amistosos previos y el Mundial de 2026 que será la prioridad de James Rodríguez en mitad del año.