Minnesota se ilusiona con James: ¿Cuándo será su debut en condición de local?

La novela del 2026 antes de la Copa del Mundo se solucionó a cuatro meses de la cita orbital. James David Rodríguez logró acabar la incógnita de su futuro y confirmó su nuevo equipo para sumar regularidad. Llegó a un acuerdo con el Minnesota United de la Major League Soccer de Estados Unidos.

James Rodríguez se convirtió en el quinto jugador colombiano en recalar en el elenco minesotano después de Carlos Darwin Quintero, Ángelo Rodríguez, Jefferson Díaz y Mauricio González, estos dos últimos que están vinculados actualmente en la institución estadounidense.

De acuerdo con el calendario de la MLS, la primera fecha de la competencia se jugará el 21 de febrero, mientras que juegan partidos de pretemporada ante Kansas City el sábado 7, ante el DC United el 11 y el 14 contra el Charlotte antes de enfrentar al Austin en condición de visitante.

Habrá que esperar la decisión que tome el entrenador neozelandés, Cameron Knowles con la presencia de James Rodríguez en estos encuentros, o si lo guardará para el juego ante el Austin que será el arranque de la MLS. Sin embargo, con la ilusión a tope del Minnesota, su debut en condición de local se demoraría un poco más.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ JAMES RODRÍGUEZ EN EL ALLIANZ FIELD?

La sede del Minnesota United es en la capital del estado, Saint Paul. Su estadio es el Allianz Field, un recinto deportivo en donde caben 19,400 espectadores. A comparación de otros estadios en donde ha jugado James Rodríguez en clubes y en selección, la capacidad es un poco baja.

No obstante, la llegada de James Rodríguez permitirá que, cada partido se llene completamente por el fichaje de una de las grandes figuras del balompié mundial por sus logros en Real Madrid, Bayern Múnich, entre otros elencos europeos y por su historia con la Selección Colombia.

El Allianz Field espera el debut del colombiano en casa y ese encuentro será ante el Cincinnati FC el 28 de febrero. Será el primer partido en el que la afición podrá ver a su jugador franquicia con el que esperan quedar campeones por primera vez en la historia desde su fundación en el 2010 y su participación oficial en el 2017.

James Rodríguez lucirá la camiseta ‘10’ por primera vez en condición de local ante el Cincinnati, uno de los múltiples clubes de Estados Unidos que presuntamente estaba buscando fichar al volante de la Selección Colombia. De hecho, el Austin, con el que se va a estrenar como jugador del Minnesota United también estaba en la pelea por su fichaje.