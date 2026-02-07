Medellín tomó nueva decisión con el futuro de Alejandro Restrepo

Para nadie es un secreto que el Deportivo Independiente Medellín ha quedado en deuda en los últimos años después de llegar a finales y perder cada una de ellas ya sea en la Liga BetPlay o en la Copa BetPlay. La hinchada exige resultados, mientras que el club dirigido por Alejandro Restrepo no responde a los retos.

En medio del primer semestre del 2026 se viene un examen grande para la institución ‘Poderosa’ que tendrá que salir a cumplir deberes internacionales enfrenando al Liverpool de Uruguay en la segunda fase de la Copa Libertadores. La necesidad es poder corregir los serios problemas de resultados que han tenido últimamente para llegar a fases definitivas en los dos torneos.

Mientras sigan las derrotas y los empates, la situación de Alejandro Restrepo será cada vez más inaguantable con los hinchas que ya exigen la salida del entrenador antioqueño, quien fue ratificado por dos años más sellando su renovación. Las cosas podrían cambiar y ya el Medellín tomó una nueva decisión.

LA MEDIDA QUE TOMÓ RAÚL GIRALDO CON EL FUTURO DE ALEJANDRO RESTREPO

No podía haber una derrota más en el camino del Medellín y su primer examen bajo ese panorama era en condición de local frente a Internacional de Bogotá. Los capitalinos dieron el golpe con dos goles de Dereck Moncada, volante hondureño que ya da de qué hablar.

En la rueda de prensa, Alejandro Restrepo habló sobre su futuro y comentó que, “siempre hemos manifestado que entendemos el dolor del hincha, cómo se manifiesta como en la noche de hoy. La conversación siempre está, de parte y parte, y en el momento que se deba tener, se tiene, se evalúa, se miran los errores que se están cometiendo, el camino por el cual se va el club. De parte nuestra siempre está esa apertura y de parte de ellos también está esa autocrítica”.

Didier Moreno lo apoyó y dejó claro que las cosas no deben recaer en Alejandro Restrepo. En ese orden de ideas, de acuerdo con información del VBar de Caracol, Diego Rueda habló con Raúl Giraldo, presidente del Medellín y ratificaron al director técnico antioqueño.

Claro está que, esta decisión de mantener a Alejandro Restrepo dependerá también de los resultados del Medellín en las próximas fechas, y, seguramente, de lo que pueda pasar en la Copa Libertadores ante el Liverpool uruguayo.

Vale la pena acotar que el próximo reto de Medellín en la Liga BetPlay será ante el Cúcuta Deportivo en condición de visitante, mientras que los duelos de la Libertadores ante Liverpool serán el martes 17 en Uruguay y el 24 de febrero en el Atanasio Girardot.

En caso de que clasifique a la tercera fase tendrá que medirse con el ganador de Juventud Las Piedras de Uruguay o Universidad Católica de Ecuador. La serie en el primer partido va 0-1 a favor de los ecuatorianos.