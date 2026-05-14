Lorenzo habló de la advertencia y del plan especial para James en la Selección Colombia para el Mundial

Néstor Lorenzo dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 jugadores que hacen parte de la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo de 2026.
Como era de esperarse, el mediocampista James David Rodríguez fue incluido en el listado, y además el propio Lorenzo dejó claro, entre líneas, que Rodríguez estará en la Copa del Mundo como capitán del equipo nacional.
Lorenzo advirtió y dio plan especial a James
El director técnico de la Selección Colombia reveló detalles del encuentro y las conversaciones que ha tenido con James Rodríguez, con el objetivo de que llegue en el mejor nivel posible al Mundial.
"A James lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tenía 18 o 19 años que con Pékerman lo citamos. Le dije a James que al demorarse tanto en encontrar club lo que pasa es que ahora no tiene minutos. James esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego", dijo.
Lorenzo explicó que junto a sus ayudantes en la Selección Colombia se le diseñó un plan de trabajo especial a James con el objetivo de que logre su mejor condición física, pero además ritmo de competencia adecuado.
"Él siempre ha encontrado el ritmo de juego y su estado físico ha mejorado de acuerdo a los minutos jugados. Si no juega o si juega pocos minutos va a tener que hacer un complemento físico para ganar rendimiento y el ritmo de juego lo hacen los minutos, pero su rendimiento físico no va a mejorar si no está jugando", agregó.
Finalmente, el entrenador del equipo nacional reconoció la calidad de James y exaltó la disposición.
"Cada vez que juega hace cosas distintas, pero necesita mejorar el ritmo de juego. Él está trabajando aparte, yo fui con el preparado físico y le dimos un plan personal. Él tiene un entrenador personal y está trabajando por que quiere llegar de la mejor manera. Le falta, seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos y va a estar a disposición como los demás jugadores de la lista, es importante, el capitán y nos consta de la responsabilidad y disposición que ha tenido con nosotros que estamos encima todo el tiempo", puntualizó.
Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo
Porteros:
Kevin Mier
Álvaro Montero
Andrés Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas
Cristian Borja
Daniel Muñoz
Juan David Cabal
Carlos Cuesta
Willer Ditta
Junior Hernández
Déiver Machado
Jhon Lucumí
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Edier Ocampo
Andrés Felipe Román
Johan Romaña
Dávinson Sánchez
Álvaro Angulo
Santiago Arias
Mediocampista
Jaminton Campaz
Jefferson Lerma
Jorge Carrascal
Kevin Castaño
Sebastián Gómez
Juan Guillermo Cuadrado
Juan Camilo Hernández
Nelson Deossa
Richard Ríos
Juan Camilo Portilla
Gustavo Puerta
Juan Fernando Quintero
Juan Manuel Rengifo
Johan Rojas
Jhon Solís
James Rodríguez
Jhon Arias
Yaser Asprilla
Jordan Barrera
Wilmar Barrios
Delanteros
Jhon Córdoba
Jhon Jader Durán
Carlos Andrés Gómez
Jhon Stiven Mendoza
Sebastián Villa
Neiser Villarreal
Kevin Viveros
Luis Fernando Díaz
Edwuin Cetré
Johan Carbonero
Rafael Santos Borré