Lorenzo habló de la advertencia y del plan especial para James en la Selección Colombia para el Mundial

Néstor Lorenzo dio a conocer este jueves 14 de mayo la lista previa de 55 jugadores que hacen parte de la Selección Colombia para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Como era de esperarse, el mediocampista James David Rodríguez fue incluido en el listado, y además el propio Lorenzo dejó claro, entre líneas, que Rodríguez estará en la Copa del Mundo como capitán del equipo nacional.

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Lorenzo advirtió y dio plan especial a James

El director técnico de la Selección Colombia reveló detalles del encuentro y las conversaciones que ha tenido con James Rodríguez, con el objetivo de que llegue en el mejor nivel posible al Mundial.

"A James lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que tenía 18 o 19 años que con Pékerman lo citamos. Le dije a James que al demorarse tanto en encontrar club lo que pasa es que ahora no tiene minutos. James esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego", dijo.

Lorenzo explicó que junto a sus ayudantes en la Selección Colombia se le diseñó un plan de trabajo especial a James con el objetivo de que logre su mejor condición física, pero además ritmo de competencia adecuado.

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"Él siempre ha encontrado el ritmo de juego y su estado físico ha mejorado de acuerdo a los minutos jugados. Si no juega o si juega pocos minutos va a tener que hacer un complemento físico para ganar rendimiento y el ritmo de juego lo hacen los minutos, pero su rendimiento físico no va a mejorar si no está jugando", agregó.

Finalmente, el entrenador del equipo nacional reconoció la calidad de James y exaltó la disposición.

"Cada vez que juega hace cosas distintas, pero necesita mejorar el ritmo de juego. Él está trabajando aparte, yo fui con el preparado físico y le dimos un plan personal. Él tiene un entrenador personal y está trabajando por que quiere llegar de la mejor manera. Le falta, seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos y va a estar a disposición como los demás jugadores de la lista, es importante, el capitán y nos consta de la responsabilidad y disposición que ha tenido con nosotros que estamos encima todo el tiempo", puntualizó.

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Lista previa de Colombia para la Copa del Mundo

Porteros:

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Cristian Borja

Daniel Muñoz

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Déiver Machado

Jhon Lucumí

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Edier Ocampo

Andrés Felipe Román

Johan Romaña

Dávinson Sánchez

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Mediocampista

Jaminton Campaz

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Kevin Castaño

Sebastián Gómez

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Camilo Hernández

Nelson Deossa

Richard Ríos

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Yaser Asprilla

Jordan Barrera

Wilmar Barrios

Delanteros

Jhon Córdoba

Jhon Jader Durán

Carlos Andrés Gómez

Jhon Stiven Mendoza

Sebastián Villa

Neiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Fernando Díaz

Edwuin Cetré

Johan Carbonero

Rafael Santos Borré