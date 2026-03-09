¿James Rodríguez es la cábala del Minnesota United? El dato que lo comprueba

Mucho se ha hablado de las fechas del debut de James Rodríguez con el Minnesota United teniendo en cuenta que el colombiano tendrá menos fechas para recuperar la regularidad de cara al Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El cuadro minesotano ya jugó tres partidos y en mayo la MLS será interrumpida para los preparativos finales del certamen mundialista.

Infortunadamente, el físico y los pocos entrenamientos no le dieron la mano a James que no pudo debutar en el estreno de la MLS contra el Austin FC. Aunque fue convocado y estuvo en el juego en condición de local contra el Cincinnati FC, Cameron Knowles no le dio minutos y, en el partido contra Nashville, el colombiano viajó, pero, por unas molestias fue baja de última hora.

Ya son tres partidos en los que no ha podido estar y su estreno en canchas sería el domingo 15 de marzo en condición de visitante frente al Vancouver Whitecaps. Un duelo que promete mucho en caso de que el ex Real Madrid pueda estar por el reencuentro con Thomas Müller con quien compartió en Bayern Múnich.

EL DATO QUE LE DA LA MANO A JAMES RODRÍGUEZ EN EL MINNESOTA UNITED

Y es que, aunque James Rodríguez no ha podido estar en este arranque liguero de la MLS, hay una estadística que le da la mano al colombiano mientras se especula por la fecha de su debut que podría ser en la siguiente fecha si se recupera de los problemas físicos que ha tenido.

Cameron Knowles todavía tiene dudas con la presencia del colombiano ya sea de titular o de suplente en los siguientes partidos a la espera de que se recupere totalmente. James Rodríguez es la cábala del Minnesota United por este arranque en las primeras tres fechas.

James Rodríguez no estuvo en el primer partido y el Minnesota United sacó un agónico empate a dos tantos con el Austin FC en condición de visitante. En la segunda fecha en casa, el entrenador neozelandés tuvo al cucuteño en la convocatoria, y, aunque no sumó minutos, el club minesotano sacó la victoria.

En la tercera salida, el ex Real Madrid se bajó de la convocatoria de última hora por los problemas físicos y el Minnesota United perdió su primer partido en la MLS contra el Nashville con un duro resultado de 3-1.

Parece coincidencia que cuando James Rodríguez ha estado en la convocatoria, el equipo ha conseguido el resultado ideal. Mientras tanto, en los encuentros que no ha estado no pudo sumar de a tres. De hecho, contra Nashville viajó, pero no pudo jugar por la lesión. Ahí perdió el club por primera vez con un 3-1.

En lo poco que lleva con el club minesotano no ha sumado minutos, pero solo en el juego en el que estuvo convocado, y, en ese caso los 90 minutos en el banquillo de suplentes salió victorioso su equipo. La tendencia parece ser que, cuando James está en la convocatoria y como una opción en el partido, los ‘Loons’ ganan.