James David Rodríguez, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia de Colombia, volverá a tener acción este martes 28 de abril con su club, Minnesota United Football Club de la MLS de los Estados Unidos.



Esta escuadra se tendrá que ver las caras con San Jose Earthquakes por los octavos de final del U. S. Open. Se espera un compromiso abierto de inicio a fin y con muchas oportunidades de gol.

James fue titular en el juego anterior

En el anterior encuentro de Minnesota, cabe mencionar, James Rodríguez salió como titular y en lo personal tuvo un aceptable rendimiento. Lamentablemente, su escuadra terminó perdiendo por la mínima diferencia ante Los Ángeles con gol de David Martínez Morales.



Luego de ese partido, el 10 se pronunció. “Bien, me siento de muy buena manera, creo que para ser el primer partido aquí, creo que estuve bien. Lástima que hemos perdido, pero bueno, no es cuánto queda, sino cuánto se influye dentro del campo. Hemos tenido chances claras y hay que seguir por el mismo camino; el martes tenemos partido de copa y tenemos que ganar, salir de muy buena manera”, dijo.

James habló del Mundial

El exjugador del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania, además, expresó que va a llegar bien a lo que va a ser la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“Voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y estoy entrenando bien. Al máximo me entreno a full, siempre lo he hecho y lo que me toque jugar va a servir”, aseguró.

James quería marcar

Por último, reveló que su intención en el compromiso que se señaló en párrafos anteriores era hacer gol. El exfutbolista de Banfield de Argentina y Porto de Portugal tuvo un remate que pasó cerca de la portería rival.



“Quería hacer gol, por eso estaba intentando desde todo lado. En lo que yo le pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien, querer competir para poder ayudar y lo que me toque jugar. Ahora faltan seis partidos para antes de la Copa del Mundo y estoy enfocado en todo lo que viene”, sentenció.



El nuevo partido de James Rodríguez comenzará a las 9:00 p. m., hora colombiana, y se podrá ver en vivo a través de la aplicación Paramount+. Todos los detalles se podrán seguir también por medio de Deportes RCN Online.