Giovanni Hernández, que supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores, fue entrevistado este lunes 11 de mayo en el programa Medio Tiempo, de Win Sports. La charla se extendió durante varios minutos.



En un apartado de la conversación, el exjugador del Junior de Barranquilla fue consultado por James David Rodríguez, que milita en Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos.

El presente del 10

La consulta sobre el 10 de la tricolor estuvo relacionada con lo que será en el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Restan 31 días para el inicio del certamen.



Giovanni Hernández dijo, sin rodeos, que cree que el exfutbolista del Real Madrid de España y Bayern Múnich de Alemania se va a preparar muy bien para afrontar el certamen con la Selección Colombia de Mayores.

Palabras de Gio sobre James

“Yo soy feliz viéndolo en la cancha. Él ya dijo que se va a preparar muy bien, que va a llegar muy bien y yo le creo. En la fase de grupos, cuando juegue el primer partido, el segundo estará mejor, y el tercero mejor, y así sucesivamente. Irá adquiriendo el buen nivel. El cuerpo técnico cree mucho en él, como creo yo, y como creen mucho de los colombianos”, expresó.

Los hinchas del combinado tricolor esperan que el cucuteño llegue en una muy buena forma para el Mundial FIFA. El gran sueño de los aficionados es que el 10 replique lo realizado en Brasil 2014.

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El presente del exjugador

Giovanni Hernández, en la entrevista, también hizo referencia a su presente. “Estamos a la espera como entrenador; yo estoy en el staff de Reinaldo Rueda, Alexis Mosquera y estuvimos en la Selección de Honduras; por un gol no fuimos al Mundial", manifestó.



En el mismo programa, el exjugador reveló que estuvo cerca de vestir los colores de Atlético Nacional de Medellín. Sin embargo, como bien se sabe, esta posibilidad nunca se realizó.







