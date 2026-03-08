Se afianza Medellín: tabla de posiciones del Grupo A en Copa Libertadores Sub-20

Comenzó el sueño continental para 12 clubes que quieren meterse en las fases finales en un certamen sumamente rápido. Con tres grupos de cuatro instituciones, el Deportivo Independiente Medellín afronta este reto como el campeón de la Supercopa Juvenil.

Sin duda alguna, el Medellín tendrá que sacar adelante los resultados en un grupo complejo en el que le tocará medirse nada más ni nada menos que contra el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores Sub-20. Los antioqueños debutaron este sábado 7 de marzo con una importante victoria para afianzarse.

La necesidad es ganar los dos partidos que restan para no complicarse, pues, solo clasifica el primero de cada grupo y un único mejor segundo en el certamen para ir directo a las semifinales. Estos tres puntos iniciales podrían darle la mano, especialmente porque todavía no se han jugado los otros encuentros de las demás zonas y podría haber resultados que ayude al Medellín.

RESULTADOS DEL GRUPO A EN LA COPA LIBERTADORES SUB-20

Esta primera jornada se abrió con el vibrante partido entre el Deportivo Independiente Medellín frente al Bolívar de La Paz. Los colombianos presentan una nómina con jugadores del primer equipo como Iker Blanco, Jaidinson Córdoba, Marlon Balanta, Alan Valdelamar y Davinson Estupiñán.

Pese a un arranque sufrido por un remate de cabeza de Matías Espinoza de Bolívar que pegó en el palo, Medellín lo intentó con Andrés Dávila que disparó también al poste. Los dos clubes se fueron al descanso sin goles esperando al segundo tiempo para definir a un ganador.

De hecho, a falta de pocos minutos para el final, el lateral Santiago Martínez rompió los ceros y le dio la victoria por la mínima diferencia al Deportivo Independiente Medellín.

Horas más tarde, Flamengo y Estudiantes de Mérida completaron el grupo. Los brasileños demostraron desde los primeros minutos esa categoría en busca de romper los ceros de manera prematura. El campeón de la edición pasada abrió el marcador a los 17’ gracias a Joao Pedro. Sin embargo, esa victoria parcial duró poco por el empate de Néstor Zambrano.

Antes de acabar la primera parte, Ryan Roberto marcó el segundo tanto para Flamengo que se fue al descanso con la tranquilidad en el marcador. Alan da Silva y Pablo Lúcio pusieron los otros dos goles para la cómoda victoria 4-1 para los brasileños.

En la próxima fecha, Deportivo Independiente Medellín se verá las caras contra Estudiantes de Mérida, mientras que el Flamengo enfrentará al Bolívar de La Paz el martes 10 de marzo.

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO A

1. Flamengo | 3 puntos | +3 DG

2. Medellín | 3 puntos | +1 DG

3. Bolívar | 0 puntos | -1 DG

4. Estudiantes de Mérida | 0 puntos | -3 DG