Diego Arias evitó hablar de su futuro: “Esto muestra el dolor grande que tuvimos”

Atlético Nacional respira en la Liga BetPlay después de la eliminación de la Copa Sudamericana en manos de Millonarios. Volviendo a la competencia local, los dirigidos por Diego Arias enfrentaron en condición de visitante a Águilas Doradas en una cancha compleja como el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Medellín.

El conjunto dorado arrancó ganando con un gol de Jorge Rivaldo, pero, en el segundo tiempo, por tranquilidad de Nacional, Dairon Asprilla y Juan Manuel Rengifo marcaron los dos tantos para remontar el duelo clave de la Liga BetPlay.

Diego Arias pasa la prueba en una semana difícil y en la que se habló de una posible salida del director técnico. Fue ratificado y respondió con una nueva victoria para estar en la tercera casilla con dos partidos menos por disputar en las próximas semanas ante Junior y Jaguares de Córdoba.

Sin embargo, en la rueda de prensa, Diego Arias se volvió a referir a su futuro y a sus próximos pasos, ya sea en Atlético Nacional como entrenador o en otro cargo. La confianza de los directivos es una realidad y parece que no saldrá por ese lado. En caso de salir sería por decisión propia, dado que se rumorea que estuvo pensando en la semana salir.

DIEGO ARIAS SE QUEDÓ CON LA ACTITUD DE SUS JUGADORES

En primera instancia, reveló cómo la han pasado durante esta semana con la eliminación y con esta importante victoria, priorizando en la necesidad de fortalecer la unión de la plantilla, “yo creo que estando en esta situación sabíamos lo importante que era el partido del miércoles y se nos fue. La forma de poder llevar estos días era como fue el partido de hoy.

Incluso, haciendo un buen partido teniendo en cuenta las condiciones del terreno por las dimensiones, la calidad del césped que condiciona la forma de jugar. El equipo, con valentía remontó y muestra el dolor tan grande que tuvimos por el resultado. Lo que está en nuestras manos es entregarnos como lo hicimos”.

Además, habló de las decisiones que tomó en la alineación titular, “el partido no fue solo once contra once, sino enfrentar a Águilas a las 4 de la tarde en un estadio difícil y eso hace un partido diferente. No es simplemente ver quiénes juegan, es intentar de manera consciente en función del partido que nos imaginamos y el partido que los jugadores hicieron fue muy bueno en esta cancha. Logramos ganar un partido de visitante complejo ante un rival que se hace fuerte”.

Se refirió a la presión que ha tenido a lo largo de esta semana, especialmente por la eliminación de la Copa Sudamericana, “nosotros llevamos mucho tiempo en el club y representamos un club que siempre quiere ganar y buscamos que eso pase. Intentamos hacerlo cada vez mejor y creemos que eso nos va a acercar al objetivo, lo garantiza no, pero es lo que tenemos para acercarlo y representar los intereses de todo el club esforzándonos para acercarnos al objetivo”.

Aunque no hay parte médico de Cristian ‘Chicho’ Arango, afirmó que fue una contusión, salió bien de la cancha, pero con mareos y esperan la evolución de la lesión. Finalmente, habló sobre el segundo tiempo, “tenemos que hacer una visión responsable del partido. Es muy fácil hoy como viven todas las personas que todo lo quieren rápido y son pocas personas que ven un partido completo y a partir del marcador hacen un análisis.

Nosotros estábamos controlando el partido antes del gol, habíamos tenido acercamientos, estaban luchando y a pesar de que íbamos perdiendo estábamos haciendo un partido que nos acercaba al triunfo. Era creer que lo podíamos revertir”.