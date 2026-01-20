Repetto tomó una medida diferente para la Superliga: "Solo con imágenes"

A la par de la Liga BetPlay 2026-I, se define el primer título del año en el Fútbol Profesional Colombiano. Independiente Santa Fe recibe la visita del Junior de Barranquilla en el segundo encuentro de la Superliga después de un empate a un tanto en la capital del Atlántico.

Santa Fe dejó la serie abierta contra un Junior que se complicó, dado que tres días antes recién había iniciado los entrenamientos tras gritar campeón en diciembre de 2025. Para los cardenales, la Superliga BetPlay siempre ha sido conquistada, y en la quinta ocasión que la juegan, quieren volver a dar ese golpe manteniendo el invicto de la competencia.

Junior sufre las bajas de Jean Pestaña, Lucas Monzón, Teófilo Gutiérrez y Jesús Rivas, pero quieren sacar los argumentos para sumar en su palmarés la tercera Superliga. Vale la pena indicar que ya han perdido dos en anteriores ediciones. Todo está abierto, y Pablo Repetto, entrenador de Santa Fe analizó lo que será este choque definitivo.

PABLO REPETTO SE ILUSIONA CON SU PRIMER TÍTULO EN COLOMBIA: “CON ESE RESPETO VAMOS A ENCARAR EL PARTIDO”

Tras el partido ante Junior de Barranquilla en la Superliga BetPlay, hubo poco tiempo de descanso por el comienzo de la Liga ante Águilas con otro empate a un tanto. Por esto, el esfuerzo es enorme, y Pablo Repetto reveló cómo ha sido esa preparación para afrontar este encuentro.

El título está en juego y la estrategia es no desgastar a los jugadores en el terreno de juego, “no tuvimos muchos días de preparación ni de descanso para poder trabajar, el físico lo quisimos recuperar. En campo hicimos muy poco, solo con imágenes. Creo que dentro del poco tiempo que hemos tenido, el equipo ha asimilado mucho lo que hemos querido plasmar. Son 90 minutos y son detalles que pueden definir quién es campeón o no. Esperamos que esos detalles estén en nuestro lado”.

Sobre los refuerzos y la adaptación para este encuentro, comentó que, “nos sentimos identificados con los valores del club, con el plantel y los referentes. Todos los que han venido se han adaptado bien a estos valores. Hay una parte importante que es lo grupal, tenemos un camino muy claro y lo tenemos que fortalecer para ser un mejor equipo. Es el trabajo diario que estamos haciendo”.

Pablo Repetto sentenció que para enfrentar al Junior hay que hacerlo con respeto, poniendo los pies sobre la tierra al ser uno de los grandes de Colombia, “tenemos una idea que venimos trabajando, no nos vamos a salir de eso. Creemos que va a ser un partido muy duro, todos los partidos son diferentes. Junior es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, con ese respeto vamos a encarar el partido, ni hablar que, confiando en nuestras fuerzas, en el plantel, y las ganas que tenemos de lograr el título”.

DEFINIR EL PARTIDO EN CASA: “LO ENFRENTAMOS COMO LO HACEMOS SIEMPRE”

Sin duda alguna, Santa Fe se hace más fuerte en casa, y Pablo Repetto afirmó que esto se afronta como lo hacen siempre en condición de local, “como lo hacemos siempre. Independientemente de que hay una diferencia con el análisis porque jugar en la misma semana con el mismo equipo se da pocas veces, buscamos correcciones. Nos imaginamos el partido, lo trabajamos a nivel de campo y de imágenes. Va por ahí, tratar de minimizar las virtudes del rival y aprovechar nuestras virtudes que creo que tenemos cosas muy buenas para lograr el resultado mañana”.

Las fortalezas de cara a esta segunda final de la Superliga, dejó claro que tienen que confiar en lo que tienen, “confiamos en la calidad de jugadores que tenemos, no hemos tenido mucho tiempo de trabajo, se han sumado algunos jugadores que están participando, vemos un grupo fuerte en valores, en confianza y experiencia, y eso nos da la fortaleza que nos tiene motivados para lograr el resultado”.

LO QUE SERÍA GANAR EL TÍTULO CON SANTA FE

El entrenador uruguayo dejó claro que quiere ganarlo en los 90 minutos y no en los penales, pese a que los ha preparado por si caen en ese escenario para definir el título.

Ganar el título es algo que todos los técnicos lo quieren, y aseveró que, “me toca enfrentar a Alfredo Arias que es uruguayo también. Nos hemos enfrentado antes, pero no en instancias finales. Los dos queremos ganar, no veo algo especial porque él quiere ganar como yo quiero ganar. Si fuera Alfredo u otro entrenador cualquiera quiere ganar como sea”.

No le quitó prestigio a la Superliga, pese a que se ha hablado mucho de que no tiene mucha importancia por ser un torneo en medio de la competencia liguera, “no es el ideal jugar tan rápido y esto puede generar que no se le dé la importancia que el título merece. Mañana como sea tenemos que lograr el título”.

Apenas llegó y le toca afrontar una final, “es lindo porque este grupo de jugadores lo merece, la gente ha apoyado, uno cuando siente eso quiere devolver ese apoyo, ese cariño y la única forma es con resultados. Ojalá lo podamos hacer mañana”. Todo se definirá este miércoles 21 de enero a partir de las 7:30 de la noche en Bogotá.