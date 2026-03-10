River dejó ir a Borja y ahora vive problemas: “No hay como nos gustan”

Era de esperarse que, en su llegada a Emiratos Árabes Unidos, y, con los goles que había marcado en River Plate, Miguel Ángel Borja iba a tener una destacada participación. Lleva siete partidos y ha marcado cuatro goles en su nuevo club. Hoy por hoy, River vive una crisis en la zona ofensiva y la solución era el colombiano.

Vea también: El Galatasaray de Davinson venció a Liverpool y se aferra a los cuartos de Champions

Y es que, en su experiencia en River Plate, el delantero cordobés marcó un total de 62 goles en 159 partidos disputados. Además, dio diez asistencias en su estancia en Argentina. Sin embargo, Miguel Ángel Borja nunca fue del gusto de la hinchada y tuvo que aguantar varias críticas y chiflidos por parte de los hinchas.

Sobre el final de sui experiencia en River Plate, no había un delantero que pudiera igualar su cuota goleadora, e infortunadamente, el equipo no encontró soluciones en Facundo Colidio, Sebastián Driussi, Ian Subiabre, entre otros. Eduardo el ‘Chacho’ Coudet tendrá que buscar en la plantilla actual un goleador, y el director deportivo, Enzo Francescoli se refirió a este tema referenciando a Miguel Borja.

“NUNCA FUE DEL PALADAR DE LA HINCHADA, PERO ERA EL GOLEADOR”; ENZO FRANCESCOLI

Sin duda alguna, Enzo Francescoli puede decir lo que quiera de la experiencia de los delanteros de River Plate. Como ídolo y como referente de la institución, el director deportivo uruguayo afirmó que no hay mejor delantero en el último tiempo que Miguel Borja.

Le puede interesar: Medellín pone en riesgo su clasificación a Copa Libertadores según reveló el DT

En ESPN Argentina, Enzo Francescoli afirmó que por ahora Eduardo Coudet y en la época de Marcelo Gallardo, River Plate “no encuentra un ‘9’ como nos gusta”. En ese sentido, referenció el tema de Miguel Ángel Borja destacando que fue un goleador en el club, pero que nunca fue del gusto de los hinchas.

Francescoli tocó el tema del colombiano dejando claro que, “vienen y han venido como vino Borja, jugadores más de área y han convertido goles. En el juego obviamente no son del paladar del hincha”. De hecho, el delantero fue silbado por grandes partes de la hinchada que no estaba de acuerdo con el jugador.

Sin embargo, en las estadísticas, el actual jugador del Al Wasl dejó una cifra de 62 goles, y el uruguayo también añadió que, “es el hincha con el correr de los partidos lo va sintiendo y Borja terminó muchas veces silbado y cuestionado, sin embargo, era un jugador que con promedio de las pelotas que tocaba era el que más goles hacía”.

Por último, el charrúa sentenció que este tipo de cosas pasa por la adaptación de los futbolistas, pues, los últimos delanteros del club no han sido tan goleadores, “el fútbol tiene esto, a veces son problemas de adaptación o del jugador que no pasa por su mejor momento”. El último tramo de Miguel Borja no fue para nada bueno con varios partidos sin marcar goles y con fallos grandes que lo condicionaron.

Lea también: Diego Arias tiene prueba de fuego: 4 rachas que romper ante Junior

River Plate, en este momento no tiene a un delantero similar en cuanto a la cuota goleadora de Miguel Ángel Borja. Eduardo Coudet tendrá que buscar alternativas para encontrar un atacante que pueda mejorar esta Primera División de Argentina. Tendrá que buscar al mejor atacante que pueda dar golpes en la Sudamericana y en todo lo que se juegan este año.