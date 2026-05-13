James Rodríguez, titular en Minnesota United Vs Colorado en la MLS

Una muy buena noticia recibió este miércoles 13 de mayo el mediocampista colombiano James David Rodríguez al ser confirmado como titular en el Minnesota United para el compromiso contra Colorado Rapids por una nueva semana de la MLS.

Esta será la segunda titularidad de James en la temporada 2026 de la MLS, teniendo en cuenta que la primera ocasión en la que fue alineado desde el pitazo inicial se registró el 25 de abril en la derrota de Minnesota en condición de local ante LAFC.

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Rodríguez tendrá la responsabilidad de liderar la creación de juego de los The Loons, que también contarán con Callender; Markanich, Duggan, Boxall, Díaz, Duncan, Trapp, Gene, Yeboah y Pereyra.

¿Último partido de James con el Minnesota United?

La titularidad de James Rodríguez se registra pocas horas después de que el Minnesota United confirmara que el mediocampista será liberado en la noche de este miércoles para sumarse a los trabajos de la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

"Minnesota United anunció hoy que el club liberará al mediocampista James Rodríguez después del partido de esta noche contra Colorado Rapids para que se una al campamento de la Selección Nacional de Colombia en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El club se enorgullece de apoyar a James mientras representa a su país en el escenario más grande del mundo y le desea éxito durante el campamento y a lo largo del torneo", comunicó Minnesota.

¿Cómo le fue a James en el Minnesota?

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Sin contar el partido de este miércoles 13 de mayo contra Colorado Rapids, James Rodríguez se despediría del Minnesota United, después de tener participación en cinco partidos de la MLS, en los que fue titular en una sola oportunidad (dos con la de este miércoles).

El colombiano sumó 130 minutos, no marcó y dio dos asistencias.