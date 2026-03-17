James Rodríguez vive una pesadilla antes de Fecha FIFA con Selección Colombia: el dato que lo condena

Quedan pocos días para que se anuncie la convocatoria de la Selección Colombia en donde espera figurar James David Rodríguez como la gran figura del seleccionado dirigido por Néstor Gabriel Lorenzo. El colombiano se sumaría a la concentración en Estados Unidos con poca regularidad, pero con las ganas de representar a su país como es habitual.

Sin embargo, más allá de la poca regularidad con la que llegará a la Selección Colombia con poco más de 25 minutos disputados en su debut con el Minnesota United, el colombiano vivió una pesadilla que nunca había experimentado en su carrera como profesional.

Seguramente el colombiano liderará la lista de convocados de Néstor Lorenzo para enfrentar a Croacia y Francia, pero tendrá que dejar pasar una mala tarde que tuvo con su equipo en su estreno como figura del Minnesota United en el anterior partido de la MLS. Ese 6-0 fue el peor resultado en contra.

EL PEOR RESULTADO DE JAMES RODRÍGUEZ

Llegó el día para que James Rodríguez sumara sus primeros minutos después de no lograrlo frente al Cincinnati FC en el único partido que ha ganado el Minnesota United. En ese partido tranquilo podía ser el estreno del colombiano. No obstante, Cameron Knowles prefirió darle 25 minutos contra el Vancouver Whitecaps en Canadá.

Infortunadamente, James Rodríguez entró al campo de juego cuando el Minnesota perdía por una categórica diferencia de 5-0. Sin Thomas Müller, Vancouver Whitecaps fue uno solo en la cancha y destruyó completamente a su rival para conformar la peor goleada que ha recibido el mediocampista colombiano.

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Un 6-0 definitivo es el peor resultado que ha visto el cucuteño en una cancha teniendo protagonismo. Esto superó dos antecedentes en los que los equipos de James han vivido grandes pesadillas.

JAMES RODRÍGUEZ SUPERÓ DOS ANTERIORES RESULTADOS HOLGADOS

El volante colombiano que pasó por clubes en Europa como el Real Madrid, Bayern Múnich, Olympiacos, y en Sudamérica con el Sao Paulo, además de un largo ciclo con la Selección Colombia nunca había vivido lo que experimentó en la MLS. Un 6-0 lapidario en su debut que será difícil de olvidar.

Y es que, James Rodríguez, antes de ese 6-0 en la MLS había caído con la Selección Colombia con un resultado similar de 6-1 en Quito frente a la selección de Ecuador y en su etapa en el Sao Paulo, cayó en el clásico paulista frente al Palmeiras por 5-0.

Estos dos resultados habían sido los peores para James Rodríguez por diferencias de cinco goles. Sin embargo, será difícil poder superar esa goleada recibida en la MLS en el peor estreno que pudo haber deseado. De hecho, Cameron Knowles, entrenador neozelandés lamentó su entrada por el contexto en el que ingresaba cuando ya iba 5-0 el juego.

PRÓXIMO RETO DE JAMES RODRÍGUEZ

Evidentemente, a la espera de la convocatoria de la Selección Colombia que tendrá que anunciarse pronto para los amistosos contra Croacia y Francia de la Fecha FIFA de marzo, James Rodríguez tendrá que buscar revancha en Estados Unidos en la siguiente fecha de la MLS.

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Después de ese 6-0 en contra, el Minnesota regresará a su casa para recibir la visita del Seattle Sounders el próximo domingo 22 de marzo. El colombiano debutaría en su estadio y junto con su hinchada con la necesidad de sumar otros tres puntos en la campaña.