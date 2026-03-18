Tulio Gómez le cerró la puerta a figura del América: desmintió última oferta

América de Cali ha sido uno de los grandes equipos en esta Liga BetPlay con la necesidad de ser protagonista con David González y llegar lejos en las fases finales. El anhelo es quedar campeón, algo que no sucede desde el 2020 cuando superaron a Independiente Santa Fe.

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Con jugadores jóvenes y la experiencia de veteranos como Jean Fernandes, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, entre otros, América ha logrado sacar importantes resultados. Además, Tilman Palacios y Mateo Castillo ya son realidades en esta temporada levantando el interés de grandes clubes.

De hecho, hace unos días, el América habría rechazado una millonaria oferta por parte de Rosario Central que pretendía contratar nada más ni nada menos que al lateral Mateo Castillo. De Tilman Palacios también se habló de la posibilidad de su salida a Brasil.

TULIO GÓMEZ DESMINTIÓ QUE AMÉRICA RECIBIERA OFERTA DE BAHÍA POR TILMAN PALACIOS

Con 20 años, Jhon Tilman Palacios es una de las figuras del América de Cali afianzándose como titular en el equipo de David González. El extremo izquierdo ha dado de qué hablar y se rumoreó la posibilidad de que Palacios saliera directo al fútbol de Brasil con Bahía.

De acuerdo con Jaime Dinas después del empate del América contra el Tolima, un emisario de Brasil vio a Tilman Palacios y habría un ofrecimiento de 2 millones de dólares. Esta oferta sería por el 100% de los derechos deportivos sin cederle nada al cuadro escarlata en caso de otra oferta internacional.

Sin embargo, fue Tulio Gómez el que indicó en entrevista con Zona Libre de Humo que, “es falso que haya llegado al América de Cali una oferta por Tilman Palacios del fútbol brasileño”. En ese sentido, el extremo de 20 años seguirá dando de qué hablar en el balompié colombiano esperando otras opciones mientras toma más regularidad.

David González depositó toda la confianza en Jhon Tilman Palacios que poco a poco está afianzándose en el campo de juego. América apuesta al futuro con este tipo de jugadores que esperan mantener como plan para sacar mayor provecho en caso de venderlo en próximos mercados de fichajes internacionales.

AMÉRICA RECHAZÓ UNA OFERTA DE ROSARIO CENTRAL POR MATEO CASTILLO

Otra de las grandes figuras que tiene el América de Cali es Mateo Castillo del que ya se referenció que hubo ofertas internacionales por el lateral derecho que llegó procedente del Real Cartagena por el 60% de los derechos deportivos del zaguero.

De acuerdo con información de Felipe Sierra, Rosario Central envió una propuesta formal por el 50% de los derechos deportivos con un valor de 1,5 millones de dólares. El club escarlata no habría aceptado ese interés, entendiendo varios factores. El primero, la necesidad de no salir de una de las grandes figuras de mayor proyección, y la segunda, un negocio que no les servía.

Al América no le venía bien desprenderse de ese 60% de los derechos deportivos que tienen, además de una oferta que no caló bien por el poco porcentaje que le quedaría al cuadro vallecaucano.

LAS PRIORIDADES DE AMÉRICA CON TILMAN Y MATEO

Además de rechazar esas ofertas que habrían llegado a la institución caleña, tanto Mateo Castillo como Tilman Palacios hacen parte de la proyección deportiva y del futuro del América de Cali. Rechazar esas propuestas significa esperar una mejor oferta en un futuro.

La idea es poder afianzar a Mateo Castillo y Tilman Palacios que ya son realidades dentro del cuadro vallecaucano. Marcela Gómez esperaría sacar mayor provecho de una futura venta, pero, la idea es que en estos momentos sigan siendo parte de un proyecto deportivo con el que buscan llegar lejos.